Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт
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Характеристики
Описание товара Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт
Набор Denzel Golden Tip 72323 включает 25 сверл по металлу для получения отверстий диаметром 1-13 мм в стальных заготовках. Широкий размерный ряд позволяет эффективно решать задачи любой сложности. Вышлифованные на высокоточном оборудовании оснастки имеют класс точности A1, что существенно повышает качество выполняемых работ. Набор упакован в пластиковый кейс. Удобный шаблон в крышке кейса позволяет быстро определить диаметр сверла, что экономит время на подбор оснастки.
Преимущества
- Прочность — сверла из быстрорежущей стали устойчивы к перегреву и выдерживают высокие нагрузки.
- Долговечность — оснастки изготовлены с применением технологии азотирования и имеют нитридтитановое покрытие, что обеспечивает устойчивость к истиранию и образованию коррозии.
- Высокая скорость сверления — сверла обладают пониженным коэффициентом трения и обеспечивают эффективный отвод стружки.
- Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Надежная фиксация — сверла с трехгранными хвостовиками не проворачиваются в патроне.
- Удобное хранение и транспортировка — сверла поставляются в прочном пластиковом кейсе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Набор Denzel Golden Tip 72323 включает 25 сверл по металлу для получения отверстий диаметром 1-13 мм в стальных заготовках. Широкий размерный ряд позволяет эффективно решать задачи любой сложности. Вышлифованные на высокоточном оборудовании оснастки имеют класс точности A1, что существенно повышает качество выполняемых работ. Набор упакован в пластиковый кейс. Удобный шаблон в крышке кейса позволяет быстро определить диаметр сверла, что экономит время на подбор оснастки.
Преимущества
- Прочность — сверла из быстрорежущей стали устойчивы к перегреву и выдерживают высокие нагрузки.
- Долговечность — оснастки изготовлены с применением технологии азотирования и имеют нитридтитановое покрытие, что обеспечивает устойчивость к истиранию и образованию коррозии.
- Высокая скорость сверления — сверла обладают пониженным коэффициентом трения и обеспечивают эффективный отвод стружки.
- Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Надежная фиксация — сверла с трехгранными хвостовиками не проворачиваются в патроне.
- Удобное хранение и транспортировка — сверла поставляются в прочном пластиковом кейсе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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