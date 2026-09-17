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Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт

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Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 1
Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 2
Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 3
Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 4
Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 5
Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 6
Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 7
Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 8
Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 9
Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 10
Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 11
Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 12
Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 13
Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 14
Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 15
Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 16
Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
1
Минимальный диаметр, мм
1
Максимальный диаметр, мм
13
Комплектация
Сверло по металлу 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 - 25 шт
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 1
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 2
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 3
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 4
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 5
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 6
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 7
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 8
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 9
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 10
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 11
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 12
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 13
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 14
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 15
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 16
  • Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746018
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт
4 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал
Р9М3 - TIN
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
1
Минимальный диаметр, мм
1
Максимальный диаметр, мм
13
Количество предметов в комплекте
25
Комплектация
Сверло по металлу 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 - 25 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х6
Вес, кг.
1.16

Описание товара Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт

Набор Denzel Golden Tip 72323 включает 25 сверл по металлу для получения отверстий диаметром 1-13 мм в стальных заготовках. Широкий размерный ряд позволяет эффективно решать задачи любой сложности. Вышлифованные на высокоточном оборудовании оснастки имеют класс точности A1, что существенно повышает качество выполняемых работ. Набор упакован в пластиковый кейс. Удобный шаблон в крышке кейса позволяет быстро определить диаметр сверла, что экономит время на подбор оснастки.

Преимущества

  • Прочность — сверла из быстрорежущей стали устойчивы к перегреву и выдерживают высокие нагрузки.
  • Долговечность — оснастки изготовлены с применением технологии азотирования и имеют нитридтитановое покрытие, что обеспечивает устойчивость к истиранию и образованию коррозии.
  • Высокая скорость сверления — сверла обладают пониженным коэффициентом трения и обеспечивают эффективный отвод стружки.
  • Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
  • Надежная фиксация — сверла с трехгранными хвостовиками не проворачиваются в патроне.
  • Удобное хранение и транспортировка — сверла поставляются в прочном пластиковом кейсе.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
Р9М3 - TIN
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
1
Минимальный диаметр, мм
1
Максимальный диаметр, мм
13
Количество предметов в комплекте
25
Комплектация
Сверло по металлу 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 - 25 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Denzel Golden Tip 72323 включает 25 сверл по металлу для получения отверстий диаметром 1-13 мм в стальных заготовках. Широкий размерный ряд позволяет эффективно решать задачи любой сложности. Вышлифованные на высокоточном оборудовании оснастки имеют класс точности A1, что существенно повышает качество выполняемых работ. Набор упакован в пластиковый кейс. Удобный шаблон в крышке кейса позволяет быстро определить диаметр сверла, что экономит время на подбор оснастки.

Преимущества

  • Прочность — сверла из быстрорежущей стали устойчивы к перегреву и выдерживают высокие нагрузки.
  • Долговечность — оснастки изготовлены с применением технологии азотирования и имеют нитридтитановое покрытие, что обеспечивает устойчивость к истиранию и образованию коррозии.
  • Высокая скорость сверления — сверла обладают пониженным коэффициентом трения и обеспечивают эффективный отвод стружки.
  • Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
  • Надежная фиксация — сверла с трехгранными хвостовиками не проворачиваются в патроне.
  • Удобное хранение и транспортировка — сверла поставляются в прочном пластиковом кейсе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор сверл по металлу DENZEL 72323, 1-13 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 25 шт - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4850 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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