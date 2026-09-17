Набор сверл по металлу Matrix 723170, 1-10 мм, 170 шт., HSS, в металлическом кейсе
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
1
Максимальный диаметр, мм
10
Комплектация
Сверла по металлу: 1 - 10 шт, 1.5 - 10 шт, 2 - 10 шт, 2.5 - 10 шт, 3 - 10 шт, 3.5 - 10 шт Сверла по металлу: 4 - 10 шт, 4.5 - 10 шт, 5 - 10 шт, 5.5 - 10 шт, 6 - 10 шт, 6.5 - 10 шт Сверла по металлу: 7 - 10 шт, 7.5 - 10 шт, 8 - 10 шт, 8.5 - 5 шт, 9 - 5 шт, 9.5 - 5 шт, 10 - 5 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб.
В наличии
Код товара: 746014
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 060 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
1
Максимальный диаметр, мм
10
Комплектация
Сверла по металлу: 1 - 10 шт, 1.5 - 10 шт, 2 - 10 шт, 2.5 - 10 шт, 3 - 10 шт, 3.5 - 10 шт Сверла по металлу: 4 - 10 шт, 4.5 - 10 шт, 5 - 10 шт, 5.5 - 10 шт, 6 - 10 шт, 6.5 - 10 шт Сверла по металлу: 7 - 10 шт, 7.5 - 10 шт, 8 - 10 шт, 8.5 - 5 шт, 9 - 5 шт, 9.5 - 5 шт, 10 - 5 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х26х6
Вес, кг.
3.66
Описание товара Набор сверл по металлу Matrix 723170, 1-10 мм, 170 шт., HSS, в металлическом кейсе
Набор Matrix 723170 включает в себя 170 сверл по металлу из стали HSS, диаметром 1-10 мм, упакованных в металлический кейс. Угол заточки сверл составляет 118°, поэтому они оптимальны для обработки черных металлов, стали, чугуна и твердой бронзы. Набор пригодится в быту и на строительной площадке.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — оснастка выполнена из быстрорежущей стали HSS, рабочие кромки закалены до твердости 62-64 HRC.
- Высокое качество исполнения — благодаря процедуре поэтапного шлифования набор полностью соответствуют заявленным размерам.
- Повышенная производительность — поверхность сверл отполирована, что снижает трение и обеспечивает эффективный отвод шлама.
- Совместимость со всеми типами патронов — сверла имеют универсальные цилиндрические хвостовики.
- Быстрый поиск нужной оснастки — на крышке кейса имеется маркировка с обозначением типоразмера оснастки.
- Комфортная работа — рабочая часть сверл сужается по направлению к хвостовику, поэтому их не заклинивает в процессе эксплуатации.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в металлическом кейсе с ручкой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Минимальный диаметр, мм
1
Максимальный диаметр, мм
10
Комплектация
Сверла по металлу: 1 - 10 шт, 1.5 - 10 шт, 2 - 10 шт, 2.5 - 10 шт, 3 - 10 шт, 3.5 - 10 шт Сверла по металлу: 4 - 10 шт, 4.5 - 10 шт, 5 - 10 шт, 5.5 - 10 шт, 6 - 10 шт, 6.5 - 10 шт Сверла по металлу: 7 - 10 шт, 7.5 - 10 шт, 8 - 10 шт, 8.5 - 5 шт, 9 - 5 шт, 9.5 - 5 шт, 10 - 5 шт
Страна производитель
Китай
Набор Matrix 723170 включает в себя 170 сверл по металлу из стали HSS, диаметром 1-10 мм, упакованных в металлический кейс. Угол заточки сверл составляет 118°, поэтому они оптимальны для обработки черных металлов, стали, чугуна и твердой бронзы. Набор пригодится в быту и на строительной площадке.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — оснастка выполнена из быстрорежущей стали HSS, рабочие кромки закалены до твердости 62-64 HRC.
- Высокое качество исполнения — благодаря процедуре поэтапного шлифования набор полностью соответствуют заявленным размерам.
- Повышенная производительность — поверхность сверл отполирована, что снижает трение и обеспечивает эффективный отвод шлама.
- Совместимость со всеми типами патронов — сверла имеют универсальные цилиндрические хвостовики.
- Быстрый поиск нужной оснастки — на крышке кейса имеется маркировка с обозначением типоразмера оснастки.
- Комфортная работа — рабочая часть сверл сужается по направлению к хвостовику, поэтому их не заклинивает в процессе эксплуатации.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в металлическом кейсе с ручкой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор сверл по металлу Matrix 723170, 1-10 мм, 170 шт., HSS, в металлическом кейсе – стоимость товара 5060 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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