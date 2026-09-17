Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
6.3
Посадочный диаметр, мм
6
Минимальный диаметр, мм
6.3
Максимальный диаметр, мм
20.4
Комплектация
Зенковка конусная M3, M4, M5, M6, M8, M10 - 6 штКейс - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб.
В наличии
Код товара: 746012
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1 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
6.3
Посадочный диаметр, мм
6
Минимальный диаметр, мм
6.3
Максимальный диаметр, мм
20.4
Количество предметов в комплекте
6
Комплектация
Зенковка конусная M3, M4, M5, M6, M8, M10 - 6 штКейс - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х4
Вес, г.
380
Описание товара Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс
Набор зенковок Denzel 72313 размером M3-M10 применяется при работе с электрическими дрелями и сверлильными станками. Зенковки используются для выполнения конических отверстий и снятия фасок в стали, цветных металлах, пластике и древесине. В комплекте 6 зенковок с шестигранными хвостовиками.
Преимущества
- Высокая производительность — 3 режущие кромки и идеальные углы заточки 90 ° обеспечивают точную и быструю обработку отверстий.
- Эффективность — монолитная конструкция выполнена из быстрорежущей стали твердостью 62 HRC.
- Долговечность — нитридтитановое покрытие снижает коэффициент трения и защищает оснастку от коррозии.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне электроинструмента.
- Удобное хранение и транспортировка — зенковки упакованы в прочный металлический кейс.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
6.3
Посадочный диаметр, мм
6
Минимальный диаметр, мм
6.3
Максимальный диаметр, мм
20.4
Количество предметов в комплекте
6
Комплектация
Зенковка конусная M3, M4, M5, M6, M8, M10 - 6 штКейс - 1 шт
Страна производитель
Китай
Набор зенковок Denzel 72313 размером M3-M10 применяется при работе с электрическими дрелями и сверлильными станками. Зенковки используются для выполнения конических отверстий и снятия фасок в стали, цветных металлах, пластике и древесине. В комплекте 6 зенковок с шестигранными хвостовиками.
Преимущества
- Высокая производительность — 3 режущие кромки и идеальные углы заточки 90 ° обеспечивают точную и быструю обработку отверстий.
- Эффективность — монолитная конструкция выполнена из быстрорежущей стали твердостью 62 HRC.
- Долговечность — нитридтитановое покрытие снижает коэффициент трения и защищает оснастку от коррозии.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне электроинструмента.
- Удобное хранение и транспортировка — зенковки упакованы в прочный металлический кейс.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор зенковок DENZEL 72313, HSS, M3-M10, 6 шт, металл. кейс - по цене 1360 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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