Зенковка конусная под DENZEL 72311, М10, HSS, по металлу, 6-гранный хвостовик
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Характеристики
Описание товара Зенковка конусная под DENZEL 72311, М10, HSS, по металлу, 6-гранный хвостовик
Конусная зенковка Denzel 72311 под болт M10, с 6-гранным хвостовиком, применяется для выполнения конических отверстий и снятия фасок в стали, цветных металлах, древесине и пластике. Устанавливается в патрон дрели или сверлильного станка. Три режущие кромки и идеальные углы заточки 90° обеспечивают точную и быструю обработку отверстий. Оснастка используется во время выполнения слесарных работ.
Преимущества
- Эффективная работа — монолитная конструкция выполнена из быстрорежущей стали HSS.
- Износостойкость — рабочая часть твердостью 58-65 HRC долго сохраняет режущие свойства.
- Долговечность — нитридтитановое покрытие уменьшает трение и защищает оснастку от коррозии.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне электроинструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Конусная зенковка Denzel 72311 под болт M10, с 6-гранным хвостовиком, применяется для выполнения конических отверстий и снятия фасок в стали, цветных металлах, древесине и пластике. Устанавливается в патрон дрели или сверлильного станка. Три режущие кромки и идеальные углы заточки 90° обеспечивают точную и быструю обработку отверстий. Оснастка используется во время выполнения слесарных работ.
Преимущества
- Эффективная работа — монолитная конструкция выполнена из быстрорежущей стали HSS.
- Износостойкость — рабочая часть твердостью 58-65 HRC долго сохраняет режущие свойства.
- Долговечность — нитридтитановое покрытие уменьшает трение и защищает оснастку от коррозии.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне электроинструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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