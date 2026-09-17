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Зенковка конусная под DENZEL 72305, М5, HSS, по металлу, 6-гранный хвостовик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зенковка конусная под DENZEL 72305, М5, HSS, по металлу, 6-гранный хвостовик

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Зенковка конусная под DENZEL 72305, М5, HSS, по металлу, 6-гранный хвостовик - фото 1
Зенковка конусная под DENZEL 72305, М5, HSS, по металлу, 6-гранный хвостовик - фото 2
Зенковка конусная под DENZEL 72305, М5, HSS, по металлу, 6-гранный хвостовик - фото 3
Зенковка конусная под DENZEL 72305, М5, HSS, по металлу, 6-гранный хвостовик - фото 4
Зенковка конусная под DENZEL 72305, М5, HSS, по металлу, 6-гранный хвостовик - фото 5
Зенковка конусная под DENZEL 72305, М5, HSS, по металлу, 6-гранный хвостовик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
10.4
Диаметр резьбы (М)
M5
Посадочный диаметр, мм
4
Минимальный диаметр, мм
10.4
Максимальный диаметр, мм
10.4
Комплектация
Зенковка конусная - 1 шт
  • Зенковка конусная под DENZEL 72305, М5, HSS, по металлу, 6-гранный хвостовик - фото 1
  • Зенковка конусная под DENZEL 72305, М5, HSS, по металлу, 6-гранный хвостовик - фото 2
  • Зенковка конусная под DENZEL 72305, М5, HSS, по металлу, 6-гранный хвостовик - фото 3
  • Зенковка конусная под DENZEL 72305, М5, HSS, по металлу, 6-гранный хвостовик - фото 4
  • Зенковка конусная под DENZEL 72305, М5, HSS, по металлу, 6-гранный хвостовик - фото 5
  • Зенковка конусная под DENZEL 72305, М5, HSS, по металлу, 6-гранный хвостовик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746009
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зенковка конусная под DENZEL 72305, М5, HSS, по металлу, 6-гранный хвостовик
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
10.4
Диаметр резьбы (М)
M5
Посадочный диаметр, мм
4
Минимальный диаметр, мм
10.4
Максимальный диаметр, мм
10.4
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зенковка конусная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х5х1
Вес, г.
5

Описание товара Зенковка конусная под DENZEL 72305, М5, HSS, по металлу, 6-гранный хвостовик

Конусная зенковка Denzel 72305 под болт M5, с 6-гранным хвостовиком, применяется для выполнения конических отверстий и снятия фасок в стали, цветных металлах, древесине и пластике. Устанавливается в патрон дрели или сверлильного станка. Три режущие кромки и идеальные углы заточки 90° обеспечивают точную и быструю обработку отверстий. Оснастка используется во время выполнения слесарных работ.

Преимущества

  • Эффективная работа — монолитная конструкция выполнена из быстрорежущей стали HSS.
  • Износостойкость — рабочая часть твердостью 58-63 HRC долго сохраняет режущие свойства.
  • Долговечность — нитридтитановое покрытие уменьшает трение и защищает оснастку от коррозии.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне электроинструмента.



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Отзывы о товаре Зенковка конусная под DENZEL 72305, М5, HSS, по металлу, 6-гранный хвостовик




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
10.4
Диаметр резьбы (М)
M5
Посадочный диаметр, мм
4
Минимальный диаметр, мм
10.4
Максимальный диаметр, мм
10.4
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зенковка конусная - 1 шт
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Страна производитель
Китай
Описание

Конусная зенковка Denzel 72305 под болт M5, с 6-гранным хвостовиком, применяется для выполнения конических отверстий и снятия фасок в стали, цветных металлах, древесине и пластике. Устанавливается в патрон дрели или сверлильного станка. Три режущие кромки и идеальные углы заточки 90° обеспечивают точную и быструю обработку отверстий. Оснастка используется во время выполнения слесарных работ.

Преимущества

  • Эффективная работа — монолитная конструкция выполнена из быстрорежущей стали HSS.
  • Износостойкость — рабочая часть твердостью 58-63 HRC долго сохраняет режущие свойства.
  • Долговечность — нитридтитановое покрытие уменьшает трение и защищает оснастку от коррозии.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне электроинструмента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


Зенковка конусная под DENZEL 72305, М5, HSS, по металлу, 6-гранный хвостовик - по цене 310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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