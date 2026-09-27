Сверло ступенчатое по металлу СИБРТЕХ 723015, 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 мм, 4241
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сверло ступенчатое по металлу СИБРТЕХ 723015, 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 мм, 4241
Ступенчатое сверло Сибртех 723015 предназначено для сверления отверстий диаметром от 4 до 32 мм в сталях, цветных металлах и пластике. Избавляет от необходимости иметь при себе целый набор традиционных сверл. Позволяет получать отверстия с ровными краями и уже снятой фаской под гайку или болт. Сверло пригодится дома и в мастерской.
Преимущества
- Эффективность — оснастка из прочной быстрорежущей стали устойчива к интенсивным динамическим нагрузкам.
- Высокий ресурс — рабочие части твердостью 60-62 HRC долго сохраняют режущие свойства.
- Защита от разрушения — сверло покрыто техническим маслом для предотвращения образования коррозии.
- Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
- Удобная упаковка — сверло поставляется в блистере, позволяющем осмотреть его перед покупкой.
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Ступенчатое сверло Сибртех 723015 предназначено для сверления отверстий диаметром от 4 до 32 мм в сталях, цветных металлах и пластике. Избавляет от необходимости иметь при себе целый набор традиционных сверл. Позволяет получать отверстия с ровными краями и уже снятой фаской под гайку или болт. Сверло пригодится дома и в мастерской.
Преимущества
- Эффективность — оснастка из прочной быстрорежущей стали устойчива к интенсивным динамическим нагрузкам.
- Высокий ресурс — рабочие части твердостью 60-62 HRC долго сохраняют режущие свойства.
- Защита от разрушения — сверло покрыто техническим маслом для предотвращения образования коррозии.
- Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
- Удобная упаковка — сверло поставляется в блистере, позволяющем осмотреть его перед покупкой.
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Отзывы о товаре Сверло ступенчатое по металлу СИБРТЕХ 723015, 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 мм, 4241