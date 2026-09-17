Сверло ступенчатое по металлу СИБРТЕХ 723012, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, 4241
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Посадочный диаметр, мм
8
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
20
Комплектация
Сверло - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб.
В наличии
Код товара: 746005
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
460 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
быстрорежущая сталь
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Посадочный диаметр, мм
8
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
20
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х2
Вес, г.
70
Описание товара Сверло ступенчатое по металлу СИБРТЕХ 723012, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, 4241
Ступенчатое сверло Сибртех 723012 предназначено для сверления отверстий диаметром от 4 до 20 мм в сталях, цветных металлах и пластике. Избавляет от необходимости иметь при себе целый набор традиционных сверл. Позволяет получать отверстия с ровными краями и уже снятой фаской под гайку или болт. Сверло пригодится дома и в мастерской.
Преимущества
- Эффективность — оснастка из прочной быстрорежущей стали устойчива к интенсивным динамическим нагрузкам.
- Высокий ресурс — рабочие части твердостью 60-62 HRC долго сохраняют режущие свойства.
- Защита от разрушения — сверло покрыто техническим маслом для предотвращения образования коррозии.
- Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
- Удобная упаковка — сверло поставляется в блистере, позволяющем осмотреть его перед покупкой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
быстрорежущая сталь
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Посадочный диаметр, мм
8
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
20
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Ступенчатое сверло Сибртех 723012 предназначено для сверления отверстий диаметром от 4 до 20 мм в сталях, цветных металлах и пластике. Избавляет от необходимости иметь при себе целый набор традиционных сверл. Позволяет получать отверстия с ровными краями и уже снятой фаской под гайку или болт. Сверло пригодится дома и в мастерской.
Преимущества
- Эффективность — оснастка из прочной быстрорежущей стали устойчива к интенсивным динамическим нагрузкам.
- Высокий ресурс — рабочие части твердостью 60-62 HRC долго сохраняют режущие свойства.
- Защита от разрушения — сверло покрыто техническим маслом для предотвращения образования коррозии.
- Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
- Удобная упаковка — сверло поставляется в блистере, позволяющем осмотреть его перед покупкой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло ступенчатое по металлу СИБРТЕХ 723012, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, 4241 – стоимость товара 460 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сверло ступенчатое по металлу СИБРТЕХ 723012, 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм, 4241