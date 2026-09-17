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Сверло по металлу СИБРТЕХ 722955, 10 мм, быстрорежущая сталь, 5 шт. цилиндрический хвостовик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло по металлу СИБРТЕХ 722955, 10 мм, быстрорежущая сталь, 5 шт. цилиндрический хвостовик

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Сверло по металлу СИБРТЕХ 722955, 10 мм, быстрорежущая сталь, 5 шт. цилиндрический хвостовик - фото 1
Сверло по металлу СИБРТЕХ 722955, 10 мм, быстрорежущая сталь, 5 шт. цилиндрический хвостовик - фото 2
Сверло по металлу СИБРТЕХ 722955, 10 мм, быстрорежущая сталь, 5 шт. цилиндрический хвостовик - фото 3
Сверло по металлу СИБРТЕХ 722955, 10 мм, быстрорежущая сталь, 5 шт. цилиндрический хвостовик - фото 4
Сверло по металлу СИБРТЕХ 722955, 10 мм, быстрорежущая сталь, 5 шт. цилиндрический хвостовик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
10
Длина, мм
133
Комплектация
Сверло - 5 шт
  • Сверло по металлу СИБРТЕХ 722955, 10 мм, быстрорежущая сталь, 5 шт. цилиндрический хвостовик - фото 1
  • Сверло по металлу СИБРТЕХ 722955, 10 мм, быстрорежущая сталь, 5 шт. цилиндрический хвостовик - фото 2
  • Сверло по металлу СИБРТЕХ 722955, 10 мм, быстрорежущая сталь, 5 шт. цилиндрический хвостовик - фото 3
  • Сверло по металлу СИБРТЕХ 722955, 10 мм, быстрорежущая сталь, 5 шт. цилиндрический хвостовик - фото 4
  • Сверло по металлу СИБРТЕХ 722955, 10 мм, быстрорежущая сталь, 5 шт. цилиндрический хвостовик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745990
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сверло по металлу СИБРТЕХ 722955, 10 мм, быстрорежущая сталь, 5 шт. цилиндрический хвостовик
420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для дрелей
Материал
быстрорежущая сталь
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
10
Длина, мм
133
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло - 5 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х1
Вес, г.
240

Описание товара Сверло по металлу СИБРТЕХ 722955, 10 мм, быстрорежущая сталь, 5 шт. цилиндрический хвостовик

Сверло по металлу Сибртех 722955 из быстрорежущей стали, с цилиндрическим хвостовиком, 5 шт. в упаковке, имеет угол заточки 118° и используется для получения отверстий диаметром 10 мм в цветных и тяжелых металлах. Инструмент применяется в профессиональных и бытовых целях.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — сверло из быстрорежущей стали выдерживает динамические нагрузки и устойчиво к нагреву.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов.
  • Экономичность — в упаковке из 5 штук стоимость 1 сверла снижена.
  • Соответствие техническим требованиям — сверло успешно прошло тестирование в рабочих условиях.



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Отзывы о товаре Сверло по металлу СИБРТЕХ 722955, 10 мм, быстрорежущая сталь, 5 шт. цилиндрический хвостовик




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для дрелей
Материал
быстрорежущая сталь
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
10
Длина, мм
133
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло - 5 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Сверло по металлу Сибртех 722955 из быстрорежущей стали, с цилиндрическим хвостовиком, 5 шт. в упаковке, имеет угол заточки 118° и используется для получения отверстий диаметром 10 мм в цветных и тяжелых металлах. Инструмент применяется в профессиональных и бытовых целях.

Преимущества

  • Надежность и долговечность — сверло из быстрорежущей стали выдерживает динамические нагрузки и устойчиво к нагреву.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов.
  • Экономичность — в упаковке из 5 штук стоимость 1 сверла снижена.
  • Соответствие техническим требованиям — сверло успешно прошло тестирование в рабочих условиях.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по металлу СИБРТЕХ 722955, 10 мм, быстрорежущая сталь, 5 шт. цилиндрический хвостовик - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 420 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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