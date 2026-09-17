Сверло по металлу СИБРТЕХ 722805, 8,0 мм, быстрорежущая сталь, 5 шт. цилиндрический хвостовик
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
8
Посадочный диаметр, мм
8
Длина, мм
117
Комплектация
Сверло - 5 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
В наличии
Код товара: 745989
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
быстрорежущая сталь
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
8
Посадочный диаметр, мм
8
Длина, мм
117
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло - 5 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х1
Вес, г.
130
Описание товара Сверло по металлу СИБРТЕХ 722805, 8,0 мм, быстрорежущая сталь, 5 шт. цилиндрический хвостовик
Сверло по металлу Сибртех 722805 из быстрорежущей стали, с цилиндрическим хвостовиком, 5 шт. в упаковке, имеет угол заточки 118° и используется для получения отверстий диаметром 8,0 мм в цветных и тяжелых металлах. Инструмент применяется в профессиональных и бытовых целях.
Преимущества
- Надежность и долговечность — сверло из быстрорежущей стали выдерживает динамические нагрузки и устойчиво к нагреву.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов.
- Экономичность — в упаковке из 5 штук стоимость 1 сверла снижена.
- Соответствие техническим требованиям — сверло успешно прошло тестирование в рабочих условиях.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
быстрорежущая сталь
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
8
Посадочный диаметр, мм
8
Длина, мм
117
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло - 5 шт
Страна производитель
Китай
Сверло по металлу Сибртех 722805 из быстрорежущей стали, с цилиндрическим хвостовиком, 5 шт. в упаковке, имеет угол заточки 118° и используется для получения отверстий диаметром 8,0 мм в цветных и тяжелых металлах. Инструмент применяется в профессиональных и бытовых целях.
Преимущества
- Надежность и долговечность — сверло из быстрорежущей стали выдерживает динамические нагрузки и устойчиво к нагреву.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов.
- Экономичность — в упаковке из 5 штук стоимость 1 сверла снижена.
- Соответствие техническим требованиям — сверло успешно прошло тестирование в рабочих условиях.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по металлу СИБРТЕХ 722805, 8,0 мм, быстрорежущая сталь, 5 шт. цилиндрический хвостовик - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 360 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сверло по металлу СИБРТЕХ 722805, 8,0 мм, быстрорежущая сталь, 5 шт. цилиндрический хвостовик