Сверло по металлу СИБРТЕХ 72260, 6,0 мм, быстрорежущая сталь, 10 шт. цилиндрический хвостовик
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
6
Посадочный диаметр, мм
6
Минимальный диаметр, мм
6
Максимальный диаметр, мм
6
Длина, мм
93
Ширина, мм
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
В наличии
Код товара: 745987
|
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Загружаем...
340 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
6
Посадочный диаметр, мм
6
Минимальный диаметр, мм
6
Максимальный диаметр, мм
6
Длина, мм
93
Ширина, мм
6
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
штучный набор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х1
Вес, г.
130
Описание товара Сверло по металлу СИБРТЕХ 72260, 6,0 мм, быстрорежущая сталь, 10 шт. цилиндрический хвостовик
Сверло изготовлено из инструментальной легированной стали марки Р4М4Х2. Твердость режущих кромок 62–65 HRC. Предназначено для сверления отверстий в металле. Угол заточки 118 градусов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
6
Посадочный диаметр, мм
6
Минимальный диаметр, мм
6
Максимальный диаметр, мм
6
Длина, мм
93
Ширина, мм
6
Количество предметов в комплекте
10
Развернуть
Комплектация
штучный набор
Страна производитель
Китай
Сверло изготовлено из инструментальной легированной стали марки Р4М4Х2. Твердость режущих кромок 62–65 HRC. Предназначено для сверления отверстий в металле. Угол заточки 118 градусов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по металлу СИБРТЕХ 72260, 6,0 мм, быстрорежущая сталь, 10 шт. цилиндрический хвостовик - стоимость товара 340 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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