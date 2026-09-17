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Сверло по металлу СИБРТЕХ 72250, 5,0 мм, быстрорежущая сталь, 10 шт. цилиндрический хвостовик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло по металлу СИБРТЕХ 72250, 5,0 мм, быстрорежущая сталь, 10 шт. цилиндрический хвостовик

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Сверло по металлу СИБРТЕХ 72250, 5,0 мм, быстрорежущая сталь, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 1
Сверло по металлу СИБРТЕХ 72250, 5,0 мм, быстрорежущая сталь, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 2
Сверло по металлу СИБРТЕХ 72250, 5,0 мм, быстрорежущая сталь, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 3
Сверло по металлу СИБРТЕХ 72250, 5,0 мм, быстрорежущая сталь, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 4
Сверло по металлу СИБРТЕХ 72250, 5,0 мм, быстрорежущая сталь, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
5
Минимальный диаметр, мм
5
Максимальный диаметр, мм
5
Длина, мм
86
Ширина, мм
60
Комплектация
штучный набор
  • Сверло по металлу СИБРТЕХ 72250, 5,0 мм, быстрорежущая сталь, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 1
  • Сверло по металлу СИБРТЕХ 72250, 5,0 мм, быстрорежущая сталь, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 2
  • Сверло по металлу СИБРТЕХ 72250, 5,0 мм, быстрорежущая сталь, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 3
  • Сверло по металлу СИБРТЕХ 72250, 5,0 мм, быстрорежущая сталь, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 4
  • Сверло по металлу СИБРТЕХ 72250, 5,0 мм, быстрорежущая сталь, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745986
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сверло по металлу СИБРТЕХ 72250, 5,0 мм, быстрорежущая сталь, 10 шт. цилиндрический хвостовик
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
5
Минимальный диаметр, мм
5
Максимальный диаметр, мм
5
Длина, мм
86
Ширина, мм
60
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
штучный набор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х1
Вес, г.
90

Описание товара Сверло по металлу СИБРТЕХ 72250, 5,0 мм, быстрорежущая сталь, 10 шт. цилиндрический хвостовик

Сверло изготовлено из инструментальной легированной стали марки Р4М4Х2. Твердость режущих кромок 62–65 HRC. Предназначено для сверления отверстий в металле. Угол заточки 118 градусов.



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Отзывы о товаре Сверло по металлу СИБРТЕХ 72250, 5,0 мм, быстрорежущая сталь, 10 шт. цилиндрический хвостовик




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
5
Минимальный диаметр, мм
5
Максимальный диаметр, мм
5
Длина, мм
86
Ширина, мм
60
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
штучный набор
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Сверло изготовлено из инструментальной легированной стали марки Р4М4Х2. Твердость режущих кромок 62–65 HRC. Предназначено для сверления отверстий в металле. Угол заточки 118 градусов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по металлу СИБРТЕХ 72250, 5,0 мм, быстрорежущая сталь, 10 шт. цилиндрический хвостовик - купить по цене 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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