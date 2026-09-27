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Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72063, элипсообразная, тип-H, 12 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72063, элипсообразная, тип-H, 12 мм

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Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72063, элипсообразная, тип-H, 12 мм - фото 1
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72063, элипсообразная, тип-H, 12 мм - фото 2
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72063, элипсообразная, тип-H, 12 мм - фото 3
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72063, элипсообразная, тип-H, 12 мм - фото 4
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72063, элипсообразная, тип-H, 12 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал назначения
Металл, Пластик
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
6
Комплектация
Борфреза - 1 шт
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72063, элипсообразная, тип-H, 12 мм - фото 1
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72063, элипсообразная, тип-H, 12 мм - фото 2
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72063, элипсообразная, тип-H, 12 мм - фото 3
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72063, элипсообразная, тип-H, 12 мм - фото 4
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72063, элипсообразная, тип-H, 12 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745978
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал
ВК8
Материал назначения
Металл, Пластик
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Борфреза - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х2
Вес, г.
60

Описание товара Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72063, элипсообразная, тип-H, 12 мм

Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72063, элипсообразная, тип-H, 12 мм



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Отзывы о товаре Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72063, элипсообразная, тип-H, 12 мм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал
ВК8
Материал назначения
Металл, Пластик
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Борфреза - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72063, элипсообразная, тип-H, 12 мм


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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