Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72057, зенкер 60 град., тип-J, 12 мм
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Характеристики
Описание товара Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72057, зенкер 60 град., тип-J, 12 мм
Твердосплавная борфреза по металлу Denzel 72057 с рабочей частью-зенкером с вершиной 60° (тип J), диаметром 12 мм, устанавливается на дрель или прямошлифовальную машину. Используется для обработки закаленной и нержавеющей стали, латуни, бронзы, меди, чугуна, титана, а также металлокерамики и искусственного камня. Оптимальна для снятия фасок и заусенцев, обработки кромок, угловых пазов, краев отверстий.
Преимущества
- Эффективная работа с особо прочными материалами — рабочая часть изготовлена из сплава ВК8 твердостью 69-72 HRC.
- Высокая производительность — специальные перекрестные насечки-стружколомы обеспечивают эффективное удаление продуктов обработки.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик диаметром 6 мм совместим с большинством патронов инструментов.
- Удобное хранение и транспортировка — борфреза поставляется в практичном пластиковом кейсе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Твердосплавная борфреза по металлу Denzel 72057 с рабочей частью-зенкером с вершиной 60° (тип J), диаметром 12 мм, устанавливается на дрель или прямошлифовальную машину. Используется для обработки закаленной и нержавеющей стали, латуни, бронзы, меди, чугуна, титана, а также металлокерамики и искусственного камня. Оптимальна для снятия фасок и заусенцев, обработки кромок, угловых пазов, краев отверстий.
Преимущества
- Эффективная работа с особо прочными материалами — рабочая часть изготовлена из сплава ВК8 твердостью 69-72 HRC.
- Высокая производительность — специальные перекрестные насечки-стружколомы обеспечивают эффективное удаление продуктов обработки.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик диаметром 6 мм совместим с большинством патронов инструментов.
- Удобное хранение и транспортировка — борфреза поставляется в практичном пластиковом кейсе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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