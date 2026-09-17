Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72044, параболическая, тип-F, 12 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал назначения
древесина, металл, пластик
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
6
Комплектация
Борфреза - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб.
В наличии
Код товара: 745970
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Загружаем...
1 460 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал
ВК8
Материал назначения
древесина, металл, пластик
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Борфреза - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х2
Вес, г.
50
Описание товара Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72044, параболическая, тип-F, 12 мм
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72044, параболическая, тип-F, 12 мм
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Бренд
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал
ВК8
Материал назначения
древесина, металл, пластик
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Борфреза - 1 шт
Страна производитель
Китай
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72044, параболическая, тип-F, 12 мм
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72044, параболическая, тип-F, 12 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1460 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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