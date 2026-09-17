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Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72019, цилиндрическая закругленная, тип-С, 12 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72019, цилиндрическая закругленная, тип-С, 12 мм

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Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72019, цилиндрическая закругленная, тип-С, 12 мм - фото 1
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72019, цилиндрическая закругленная, тип-С, 12 мм - фото 2
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72019, цилиндрическая закругленная, тип-С, 12 мм - фото 3
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72019, цилиндрическая закругленная, тип-С, 12 мм - фото 4
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72019, цилиндрическая закругленная, тип-С, 12 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
6
Комплектация
Борфреза - 1 шт
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72019, цилиндрическая закругленная, тип-С, 12 мм - фото 1
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72019, цилиндрическая закругленная, тип-С, 12 мм - фото 2
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72019, цилиндрическая закругленная, тип-С, 12 мм - фото 3
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72019, цилиндрическая закругленная, тип-С, 12 мм - фото 4
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72019, цилиндрическая закругленная, тип-С, 12 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745962
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72019, цилиндрическая закругленная, тип-С, 12 мм
1 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал
ВК8
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Борфреза - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х3
Вес, г.
60

Описание товара Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72019, цилиндрическая закругленная, тип-С, 12 мм

Твердосплавная борфреза Denzel 72019 с цилиндрической закругленной рабочей частью (тип C), диаметром 12 мм, предназначена для шлифовальных работ по металлу: закаленной и нержавеющей стали, латуни, чугуну, бронзе, титану, меди. Также используется для обработки искусственного камня и металлокерамики. Борфреза позволяет зачищать сварные швы, удалять заусенцы и снимать фаски. Форма рабочей части оптимальна для обработки радиусных пазов, поверхностей с плавными изгибами. Также с помощью борфрезы можно быстро и эффективно восстановить гравировку. Оснастка устанавливается на дрель или прямошлифовальную машину.

Преимущества

  • Эффективная работа с особо прочными материалами — рабочая часть изготовлена из сплава ВК8 твердостью 69-72 HRC.
  • Высокая производительность — специальные перекрестные насечки-стружколомы обеспечивают эффективное удаление продуктов обработки.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик диаметром 6 мм совместим с большинством патронов инструментов.
  • Удобное хранение и транспортировка — борфреза поставляется в практичном пластиковом кейсе.



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Отзывы о товаре Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72019, цилиндрическая закругленная, тип-С, 12 мм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал
ВК8
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Борфреза - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Твердосплавная борфреза Denzel 72019 с цилиндрической закругленной рабочей частью (тип C), диаметром 12 мм, предназначена для шлифовальных работ по металлу: закаленной и нержавеющей стали, латуни, чугуну, бронзе, титану, меди. Также используется для обработки искусственного камня и металлокерамики. Борфреза позволяет зачищать сварные швы, удалять заусенцы и снимать фаски. Форма рабочей части оптимальна для обработки радиусных пазов, поверхностей с плавными изгибами. Также с помощью борфрезы можно быстро и эффективно восстановить гравировку. Оснастка устанавливается на дрель или прямошлифовальную машину.

Преимущества

  • Эффективная работа с особо прочными материалами — рабочая часть изготовлена из сплава ВК8 твердостью 69-72 HRC.
  • Высокая производительность — специальные перекрестные насечки-стружколомы обеспечивают эффективное удаление продуктов обработки.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик диаметром 6 мм совместим с большинством патронов инструментов.
  • Удобное хранение и транспортировка — борфреза поставляется в практичном пластиковом кейсе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72019, цилиндрическая закругленная, тип-С, 12 мм - стоимость товара 1440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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