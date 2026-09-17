Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72019, цилиндрическая закругленная, тип-С, 12 мм
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Характеристики
Описание товара Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72019, цилиндрическая закругленная, тип-С, 12 мм
Твердосплавная борфреза Denzel 72019 с цилиндрической закругленной рабочей частью (тип C), диаметром 12 мм, предназначена для шлифовальных работ по металлу: закаленной и нержавеющей стали, латуни, чугуну, бронзе, титану, меди. Также используется для обработки искусственного камня и металлокерамики. Борфреза позволяет зачищать сварные швы, удалять заусенцы и снимать фаски. Форма рабочей части оптимальна для обработки радиусных пазов, поверхностей с плавными изгибами. Также с помощью борфрезы можно быстро и эффективно восстановить гравировку. Оснастка устанавливается на дрель или прямошлифовальную машину.
Преимущества
- Эффективная работа с особо прочными материалами — рабочая часть изготовлена из сплава ВК8 твердостью 69-72 HRC.
- Высокая производительность — специальные перекрестные насечки-стружколомы обеспечивают эффективное удаление продуктов обработки.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик диаметром 6 мм совместим с большинством патронов инструментов.
- Удобное хранение и транспортировка — борфреза поставляется в практичном пластиковом кейсе.
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Твердосплавная борфреза Denzel 72019 с цилиндрической закругленной рабочей частью (тип C), диаметром 12 мм, предназначена для шлифовальных работ по металлу: закаленной и нержавеющей стали, латуни, чугуну, бронзе, титану, меди. Также используется для обработки искусственного камня и металлокерамики. Борфреза позволяет зачищать сварные швы, удалять заусенцы и снимать фаски. Форма рабочей части оптимальна для обработки радиусных пазов, поверхностей с плавными изгибами. Также с помощью борфрезы можно быстро и эффективно восстановить гравировку. Оснастка устанавливается на дрель или прямошлифовальную машину.
Преимущества
- Эффективная работа с особо прочными материалами — рабочая часть изготовлена из сплава ВК8 твердостью 69-72 HRC.
- Высокая производительность — специальные перекрестные насечки-стружколомы обеспечивают эффективное удаление продуктов обработки.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик диаметром 6 мм совместим с большинством патронов инструментов.
- Удобное хранение и транспортировка — борфреза поставляется в практичном пластиковом кейсе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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