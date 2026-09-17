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Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72003, цилиндрическая, тип-А, 12 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72003, цилиндрическая, тип-А, 12 мм

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Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72003, цилиндрическая, тип-А, 12 мм - фото 1
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72003, цилиндрическая, тип-А, 12 мм - фото 2
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72003, цилиндрическая, тип-А, 12 мм - фото 3
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72003, цилиндрическая, тип-А, 12 мм - фото 4
Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72003, цилиндрическая, тип-А, 12 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
6
Комплектация
Борфреза - 1 шт
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72003, цилиндрическая, тип-А, 12 мм - фото 1
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72003, цилиндрическая, тип-А, 12 мм - фото 2
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72003, цилиндрическая, тип-А, 12 мм - фото 3
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72003, цилиндрическая, тип-А, 12 мм - фото 4
  • Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72003, цилиндрическая, тип-А, 12 мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745957
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72003, цилиндрическая, тип-А, 12 мм
1 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал
ВК8
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Борфреза - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х3
Вес, г.
70

Описание товара Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72003, цилиндрическая, тип-А, 12 мм

Твердосплавная борфреза Denzel 72003 с цилиндрической рабочей частью (тип A), диаметром 12 мм, используется для работ по металлу (закаленной и нержавеющей стали, латуни, меди, бронзе, чугуну, титану). Подходит также для обработки искусственного камня и металлокерамики. Предназначена для завершающей обработки и подгонки форм и поверхностей: шлифовки, зачистки сварных швов, удаления заусенцев, снятия фасок, разделки кромок. Оснастка устанавливается на прямошлифовальную машину или дрель.

Преимущества

  • Эффективная работа с особо прочными материалами — рабочая часть изготовлена из сплава ВК8 твердостью 69-72 HRC.
  • Высокая производительность — специальные перекрестные насечки-стружколомы обеспечивают эффективное удаление продуктов обработки.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик диаметром 6 мм совместим с большинством патронов инструментов.
  • Удобное хранение и транспортировка — борфреза поставляется в практичном пластиковом кейсе.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72003, цилиндрическая, тип-А, 12 мм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей, для шлифмашин
Материал
ВК8
Материал назначения
Дерево, Металл, Пластик
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Борфреза - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Твердосплавная борфреза Denzel 72003 с цилиндрической рабочей частью (тип A), диаметром 12 мм, используется для работ по металлу (закаленной и нержавеющей стали, латуни, меди, бронзе, чугуну, титану). Подходит также для обработки искусственного камня и металлокерамики. Предназначена для завершающей обработки и подгонки форм и поверхностей: шлифовки, зачистки сварных швов, удаления заусенцев, снятия фасок, разделки кромок. Оснастка устанавливается на прямошлифовальную машину или дрель.

Преимущества

  • Эффективная работа с особо прочными материалами — рабочая часть изготовлена из сплава ВК8 твердостью 69-72 HRC.
  • Высокая производительность — специальные перекрестные насечки-стружколомы обеспечивают эффективное удаление продуктов обработки.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик диаметром 6 мм совместим с большинством патронов инструментов.
  • Удобное хранение и транспортировка — борфреза поставляется в практичном пластиковом кейсе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Борфреза по металлу твердосплавная DENZEL 72003, цилиндрическая, тип-А, 12 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1320 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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