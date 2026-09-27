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Сверло спиральное по металлу Барс 71888, 10,2 x 133мм, Р9М3, многогранная заточка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло спиральное по металлу Барс 71888, 10,2 x 133мм, Р9М3, многогранная заточка

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Сверло спиральное по металлу Барс 71888, 10,2 x 133мм, Р9М3, многогранная заточка - фото 1
Сверло спиральное по металлу Барс 71888, 10,2 x 133мм, Р9М3, многогранная заточка - фото 2
Сверло спиральное по металлу Барс 71888, 10,2 x 133мм, Р9М3, многогранная заточка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
10.2
Длина, мм
133
Комплектация
Сверло - 1 шт
  • Сверло спиральное по металлу Барс 71888, 10,2 x 133мм, Р9М3, многогранная заточка - фото 1
  • Сверло спиральное по металлу Барс 71888, 10,2 x 133мм, Р9М3, многогранная заточка - фото 2
  • Сверло спиральное по металлу Барс 71888, 10,2 x 133мм, Р9М3, многогранная заточка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745955
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Характеристики

Бренд
Барс
Назначение
для дрелей
Материал
сталь P9М3
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
10.2
Длина, мм
133
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Сверло спиральное по металлу Барс 71888, 10,2 x 133мм, Р9М3, многогранная заточка

Спиральное сверло по металлу Барс 71888 из стали P9M3, диаметром 10,2 мм и длиной 133 мм, с многогранной заточкой, предназначено для получения отверстий в легированных сталях и цветных металлах. Многогранная заточка позволяет получать чистые и ровные отверстия с минимальным заусенцем, класс точности A обеспечивает высокое качество выполняемых работ. Сверло используется в производственных и бытовых целях.

Преимущества

  • Устойчивость к деформации — сверло изготовлено из быстрорежущей стали P9M3 с высоким содержанием вольфрама.
  • Износостойкость — режущие кромки долго держат заточку.
  • Высокая скорость сверления — вышлифованный профиль обеспечивает точную геометрию сверла и улучшенное отведение стружки.
  • Стойкость к перегреву — благодаря полированной поверхности трение сверла о стенки отверстия снижено.
  • Защита от разрушения — азотированное покрытие предотвращает образование коррозии.
  • Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Сверло спиральное по металлу Барс 71888, 10,2 x 133мм, Р9М3, многогранная заточка




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Характеристики
Бренд
Барс
Назначение
для дрелей
Материал
сталь P9М3
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
10.2
Длина, мм
133
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Спиральное сверло по металлу Барс 71888 из стали P9M3, диаметром 10,2 мм и длиной 133 мм, с многогранной заточкой, предназначено для получения отверстий в легированных сталях и цветных металлах. Многогранная заточка позволяет получать чистые и ровные отверстия с минимальным заусенцем, класс точности A обеспечивает высокое качество выполняемых работ. Сверло используется в производственных и бытовых целях.

Преимущества

  • Устойчивость к деформации — сверло изготовлено из быстрорежущей стали P9M3 с высоким содержанием вольфрама.
  • Износостойкость — режущие кромки долго держат заточку.
  • Высокая скорость сверления — вышлифованный профиль обеспечивает точную геометрию сверла и улучшенное отведение стружки.
  • Стойкость к перегреву — благодаря полированной поверхности трение сверла о стенки отверстия снижено.
  • Защита от разрушения — азотированное покрытие предотвращает образование коррозии.
  • Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Сверло спиральное по металлу Барс 71888, 10,2 x 133мм, Р9М3, многогранная заточка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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