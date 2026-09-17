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Сверло спиральное по металлу DENZEL 718286, 11 x 142мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло спиральное по металлу DENZEL 718286, 11 x 142мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка

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Сверло спиральное по металлу DENZEL 718286, 11 x 142мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 1
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718286, 11 x 142мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 2
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718286, 11 x 142мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 3
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718286, 11 x 142мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 4
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718286, 11 x 142мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 5
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718286, 11 x 142мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 6
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718286, 11 x 142мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 7
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718286, 11 x 142мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 8
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718286, 11 x 142мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 9
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718286, 11 x 142мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 10
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718286, 11 x 142мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
11
Длина, мм
94
Комплектация
Сверло - 1 шт
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718286, 11 x 142мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 1
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718286, 11 x 142мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 2
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718286, 11 x 142мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 3
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718286, 11 x 142мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 4
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718286, 11 x 142мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 5
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718286, 11 x 142мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 6
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718286, 11 x 142мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 7
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718286, 11 x 142мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 8
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718286, 11 x 142мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 9
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718286, 11 x 142мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 10
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718286, 11 x 142мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745953
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718286, 11 x 142мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка
660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Материал
Р6М5
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
11
Длина, мм
94
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х5х2
Вес, г.
80

Описание товара Сверло спиральное по металлу DENZEL 718286, 11 x 142мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка

Спиральное сверло по металлу Denzel Golden Tip 718286 из стали P6M5, размером 11 х 142 мм, с многогранной заточкой, предназначено для получения отверстий в легированных сталях и цветных металлах. Многогранная заточка позволяет получать чистые и ровные отверстия практически без заусенцев. Сверлу присвоен класс точности A, что гарантирует высокое качество работ. Оснастка подходит для бытового и профессионального применения.

Преимущества

  • Устойчивость к деформации — сверло из быстрорежущей стали P6M5 с высоким содержанием вольфрама выдерживает нагрев и значительные динамические нагрузки.
  • Эффективная работа — поверхность сверла покрыта нитридом титана, что снижает трение о стенки отверстия и уменьшает нагрев, а также улучшает отвод стружки.
  • Высокая скорость сверления — вышлифованный профиль обеспечивает точную геометрию сверла и улучшенное отведение стружки, полированная поверхность уменьшает трение о стенки отверстия и снижает вероятность перегрева.
  • Износостойкость — рабочие кромки долго сохраняют режущие свойства.
  • Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Сверло спиральное по металлу DENZEL 718286, 11 x 142мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Материал
Р6М5
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
11
Длина, мм
94
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Спиральное сверло по металлу Denzel Golden Tip 718286 из стали P6M5, размером 11 х 142 мм, с многогранной заточкой, предназначено для получения отверстий в легированных сталях и цветных металлах. Многогранная заточка позволяет получать чистые и ровные отверстия практически без заусенцев. Сверлу присвоен класс точности A, что гарантирует высокое качество работ. Оснастка подходит для бытового и профессионального применения.

Преимущества

  • Устойчивость к деформации — сверло из быстрорежущей стали P6M5 с высоким содержанием вольфрама выдерживает нагрев и значительные динамические нагрузки.
  • Эффективная работа — поверхность сверла покрыта нитридом титана, что снижает трение о стенки отверстия и уменьшает нагрев, а также улучшает отвод стружки.
  • Высокая скорость сверления — вышлифованный профиль обеспечивает точную геометрию сверла и улучшенное отведение стружки, полированная поверхность уменьшает трение о стенки отверстия и снижает вероятность перегрева.
  • Износостойкость — рабочие кромки долго сохраняют режущие свойства.
  • Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло спиральное по металлу DENZEL 718286, 11 x 142мм, Р6М5, Golden Tip, многогранная заточка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 660 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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