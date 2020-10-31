Миостимулятор Bradex SF 0084 для тренировки бёдер и ягодиц Бьюти шейпс

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Массажер для тела
|Назначение
|для бедер, для ягодиц
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|да
|Питание от сети
|нет
|Производство
|Китай
|Высота, см
|17
|Длина, см
|47
|Функции и режимы
|электромассаж
|Вес, кг
|1.34
Массажер Bradex Бьюти Шейпс Sf 0084 - это миостимулятор, воздействие которого направлено на мышцы бедер и ягодиц. Удобный в носке, прибор незаметен под одеждой. Можно заниматься домашними делами, производя с помощью прибора воздействие слабыми токами на мышцы, в результате которого происходит их сокращение и, как результат - укрепление и повышение тонуса. Благодаря процедурам, выполняемым с помощью массажера Bradex Бьюти Шейпс Sf 0084 заметно подтягивается силуэт ягодиц и бедер, улучшается состояние кожи и мышц.
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв