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Сверло спиральное по металлу DENZEL 718261, 8,5 х 165 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло спиральное по металлу DENZEL 718261, 8,5 х 165 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное

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Сверло спиральное по металлу DENZEL 718261, 8,5 х 165 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное - фото 1
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718261, 8,5 х 165 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное - фото 2
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718261, 8,5 х 165 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное - фото 3
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718261, 8,5 х 165 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное - фото 4
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718261, 8,5 х 165 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное - фото 5
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718261, 8,5 х 165 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное - фото 6
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718261, 8,5 х 165 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное - фото 7
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718261, 8,5 х 165 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное - фото 8
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718261, 8,5 х 165 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное - фото 9
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718261, 8,5 х 165 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное - фото 10
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718261, 8,5 х 165 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное - фото 11
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718261, 8,5 х 165 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
8.5
Длина, мм
165
Комплектация
Сверло - 1 шт
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718261, 8,5 х 165 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное - фото 1
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718261, 8,5 х 165 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное - фото 2
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718261, 8,5 х 165 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное - фото 3
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718261, 8,5 х 165 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное - фото 4
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718261, 8,5 х 165 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное - фото 5
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718261, 8,5 х 165 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное - фото 6
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718261, 8,5 х 165 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное - фото 7
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718261, 8,5 х 165 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное - фото 8
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718261, 8,5 х 165 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное - фото 9
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718261, 8,5 х 165 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное - фото 10
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718261, 8,5 х 165 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное - фото 11
  • Сверло спиральное по металлу DENZEL 718261, 8,5 х 165 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745936
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сверло спиральное по металлу DENZEL 718261, 8,5 х 165 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное
480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Материал
Р6М5
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
8.5
Длина, мм
165
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х5х1
Вес, г.
60

Описание товара Сверло спиральное по металлу DENZEL 718261, 8,5 х 165 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное

Удлиненное спиральное сверло по металлу Denzel Golden Tip 718261 из стали P6M5, размером 8,5 х 165 мм, предназначено для получения отверстий в легированных и цветных металлах — меди, алюминии, мягкой бронзе, титане, латуни. Оснастка позволяет эффективно справляться с этими задачами благодаря оптимальному углу заточки 135°. Класс точности A гарантирует высокое качество работ, а удлиненный профиль позволяет сверлить глубокие отверстия. Сверло используется для проведения монтажно-сборочных работ.

Преимущества

  • Устойчивость к перегреву и динамическим нагрузкам — сверло изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали твердостью 62-64 HRC.
  • Легкое засверливание — подточенная поперечная кромка повышает устойчивость сверла к нагрузкам и позволяет начинать работу без предварительной разметки поверхности (накернивания).
  • Быстрая и аккуратная работа — благодаря вышлифованному профилю и точному соблюдению геометрии оснастки сокращается время сверления.
  • Высокая производительность — поверхность сверла покрыта нитридом титана, что снижает трение о стенки отверстия и уменьшает нагрев, а также улучшает отвод стружки.
  • Износостойкость — рабочие кромки долго сохраняют режущие свойства.
  • Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Сверло спиральное по металлу DENZEL 718261, 8,5 х 165 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Материал
Р6М5
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
8.5
Длина, мм
165
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Удлиненное спиральное сверло по металлу Denzel Golden Tip 718261 из стали P6M5, размером 8,5 х 165 мм, предназначено для получения отверстий в легированных и цветных металлах — меди, алюминии, мягкой бронзе, титане, латуни. Оснастка позволяет эффективно справляться с этими задачами благодаря оптимальному углу заточки 135°. Класс точности A гарантирует высокое качество работ, а удлиненный профиль позволяет сверлить глубокие отверстия. Сверло используется для проведения монтажно-сборочных работ.

Преимущества

  • Устойчивость к перегреву и динамическим нагрузкам — сверло изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали твердостью 62-64 HRC.
  • Легкое засверливание — подточенная поперечная кромка повышает устойчивость сверла к нагрузкам и позволяет начинать работу без предварительной разметки поверхности (накернивания).
  • Быстрая и аккуратная работа — благодаря вышлифованному профилю и точному соблюдению геометрии оснастки сокращается время сверления.
  • Высокая производительность — поверхность сверла покрыта нитридом титана, что снижает трение о стенки отверстия и уменьшает нагрев, а также улучшает отвод стружки.
  • Износостойкость — рабочие кромки долго сохраняют режущие свойства.
  • Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Доставка
Отзывы


Сверло спиральное по металлу DENZEL 718261, 8,5 х 165 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное - стоимость товара 480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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