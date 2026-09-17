Сверло спиральное по металлу DENZEL 718259, 7,5 х 156 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сверло спиральное по металлу DENZEL 718259, 7,5 х 156 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное
Удлиненное спиральное сверло по металлу Denzel Golden Tip 718259 из стали P6M5, размером 7,5 х 156 мм, предназначено для получения отверстий в легированных и цветных металлах — меди, алюминии, мягкой бронзе, титане, латуни. Оснастка позволяет эффективно справляться с этими задачами благодаря оптимальному углу заточки 135°. Класс точности A гарантирует высокое качество работ, а удлиненный профиль позволяет сверлить глубокие отверстия. Сверло используется для проведения монтажно-сборочных работ.
Преимущества
- Устойчивость к перегреву и динамическим нагрузкам — сверло изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали твердостью 62-64 HRC.
- Легкое засверливание — подточенная поперечная кромка повышает устойчивость сверла к нагрузкам и позволяет начинать работу без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Быстрая и аккуратная работа — благодаря вышлифованному профилю и точному соблюдению геометрии оснастки сокращается время сверления.
- Высокая производительность — поверхность сверла покрыта нитридом титана, что снижает трение о стенки отверстия и уменьшает нагрев, а также улучшает отвод стружки.
- Износостойкость — рабочие кромки долго сохраняют режущие свойства.
- Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитБур KRAFTOOL Cerazit Carbide, 6 х 160 мм, SDS-plus (29320-160-06...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитЦентрирующее сверло для коронок Matrix 70349, хвостовик M22 х 12...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитНабор сверл по бетону Matrix 70825, Golden Line 5 - 6 - 8 - 10мм
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704038, 38 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитНабор сверл перовых по дереву СИБРТЕХ 704155, 10-12-16-18-20-25 ...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитСверло по дереву перовое DENZEL 704185, 50 мм 6-гранный хвостови...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70109, 22 х 230 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитМиксер для красок DENZEL 848757, 100 х 8 х 600 мм, шестигранный ...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитСверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704838, 38 мм, цилиндрический...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705032, двойная спираль, Cobalt W-tip, 14x2...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705301, цельная крестовая пластина, 6x165 м...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитБур по бетону СИБРТЕХ 70594, 14 x 450mm, SDS PLUS
Удлиненное спиральное сверло по металлу Denzel Golden Tip 718259 из стали P6M5, размером 7,5 х 156 мм, предназначено для получения отверстий в легированных и цветных металлах — меди, алюминии, мягкой бронзе, титане, латуни. Оснастка позволяет эффективно справляться с этими задачами благодаря оптимальному углу заточки 135°. Класс точности A гарантирует высокое качество работ, а удлиненный профиль позволяет сверлить глубокие отверстия. Сверло используется для проведения монтажно-сборочных работ.
Преимущества
- Устойчивость к перегреву и динамическим нагрузкам — сверло изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали твердостью 62-64 HRC.
- Легкое засверливание — подточенная поперечная кромка повышает устойчивость сверла к нагрузкам и позволяет начинать работу без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Быстрая и аккуратная работа — благодаря вышлифованному профилю и точному соблюдению геометрии оснастки сокращается время сверления.
- Высокая производительность — поверхность сверла покрыта нитридом титана, что снижает трение о стенки отверстия и уменьшает нагрев, а также улучшает отвод стружки.
- Износостойкость — рабочие кромки долго сохраняют режущие свойства.
- Надежная фиксация — трехгранный хвостовик не проворачивается в патроне.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Сверло спиральное по металлу DENZEL 718259, 7,5 х 156 мм, Р6М5, Golden Tip, удлиненное