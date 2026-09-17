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Сверло по металлу Matrix 717952, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, 6-гранный хвостовик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло по металлу Matrix 717952, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, 6-гранный хвостовик

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Сверло по металлу Matrix 717952, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, 6-гранный хвостовик - фото 1
Сверло по металлу Matrix 717952, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, 6-гранный хвостовик - фото 2
Сверло по металлу Matrix 717952, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, 6-гранный хвостовик - фото 3
Сверло по металлу Matrix 717952, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, 6-гранный хвостовик - фото 4
Сверло по металлу Matrix 717952, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, 6-гранный хвостовик - фото 5
Сверло по металлу Matrix 717952, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, 6-гранный хвостовик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
10
Посадочный диаметр, мм
6
Комплектация
Сверло - 1 шт
  • Сверло по металлу Matrix 717952, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, 6-гранный хвостовик - фото 1
  • Сверло по металлу Matrix 717952, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, 6-гранный хвостовик - фото 2
  • Сверло по металлу Matrix 717952, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, 6-гранный хвостовик - фото 3
  • Сверло по металлу Matrix 717952, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, 6-гранный хвостовик - фото 4
  • Сверло по металлу Matrix 717952, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, 6-гранный хвостовик - фото 5
  • Сверло по металлу Matrix 717952, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, 6-гранный хвостовик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745911
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сверло по металлу Matrix 717952, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, 6-гранный хвостовик
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
10
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х5х1
Вес, г.
50

Описание товара Сверло по металлу Matrix 717952, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, 6-гранный хвостовик

Сверло по металлу Matrix 717952 диаметром 10 мм, из стали HSS, с нитридтитановым покрытием и 6-гранным хвостовиком, предназначено для получения отверстий в черном металле, стали, чугуне и твердой бронзе. Устанавливается в патрон дрели.

Преимущества

  • Прочность — сверло изготовлено из быстрорежущей стали HSS.
  • Высокий ресурс — нитридтитановое покрытие обеспечивает стойкость оснастки к коррозии и перегреву.
  • Эффективная работа — за счет полированной поверхности сверло меньше подвержено трению и лучше отводит стружку.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.



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Отзывы о товаре Сверло по металлу Matrix 717952, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, 6-гранный хвостовик




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
10
Посадочный диаметр, мм
6
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Сверло по металлу Matrix 717952 диаметром 10 мм, из стали HSS, с нитридтитановым покрытием и 6-гранным хвостовиком, предназначено для получения отверстий в черном металле, стали, чугуне и твердой бронзе. Устанавливается в патрон дрели.

Преимущества

  • Прочность — сверло изготовлено из быстрорежущей стали HSS.
  • Высокий ресурс — нитридтитановое покрытие обеспечивает стойкость оснастки к коррозии и перегреву.
  • Эффективная работа — за счет полированной поверхности сверло меньше подвержено трению и лучше отводит стружку.
  • Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по металлу Matrix 717952, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, 6-гранный хвостовик - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 280 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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