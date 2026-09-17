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Сверло по металлу Matrix 717950, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло по металлу Matrix 717950, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик

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Сверло по металлу Matrix 717950, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 1
Сверло по металлу Matrix 717950, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 2
Сверло по металлу Matrix 717950, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 3
Сверло по металлу Matrix 717950, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 4
Сверло по металлу Matrix 717950, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
10
Длина, мм
133
Комплектация
Сверло - 1 шт
  • Сверло по металлу Matrix 717950, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 1
  • Сверло по металлу Matrix 717950, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 2
  • Сверло по металлу Matrix 717950, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 3
  • Сверло по металлу Matrix 717950, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 4
  • Сверло по металлу Matrix 717950, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745910
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сверло по металлу Matrix 717950, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
10
Длина, мм
133
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х5х1
Вес, г.
60

Описание товара Сверло по металлу Matrix 717950, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик

Сверло Matrix 717950 диаметром 10 мм, из стали HSS, с нитридтитановым покрытием и цилиндрическим хвостовиком, предназначено для получения отверстий в металле. Угол заточки 118° оптимален для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой. Сверло выдерживает интенсивные нагрузки и подходит для профессионального использования.

Преимущества

  • Надежность — сверло изготовлено из универсальной быстрорежущей стали HSS, нитридтитановое покрытие защищает от коррозии и обеспечивает стойкость к перегреву.
  • Эффективная работа — благодаря полированной поверхности сверло обеспечивает улучшенный отвод стружки и меньше нагревается.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим с большинством типов патронов.



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Отзывы о товаре Сверло по металлу Matrix 717950, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
10
Длина, мм
133
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Сверло Matrix 717950 диаметром 10 мм, из стали HSS, с нитридтитановым покрытием и цилиндрическим хвостовиком, предназначено для получения отверстий в металле. Угол заточки 118° оптимален для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой. Сверло выдерживает интенсивные нагрузки и подходит для профессионального использования.

Преимущества

  • Надежность — сверло изготовлено из универсальной быстрорежущей стали HSS, нитридтитановое покрытие защищает от коррозии и обеспечивает стойкость к перегреву.
  • Эффективная работа — благодаря полированной поверхности сверло обеспечивает улучшенный отвод стружки и меньше нагревается.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим с большинством типов патронов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по металлу Matrix 717950, 10 мм, HSS, нитридтитановое покрытие, цилиндрический хвостовик - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 290 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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