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Сверло по металлу DENZEL 717217, 7 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло по металлу DENZEL 717217, 7 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт.

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745903
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Размеры в упаковке, см
13х4х2
Вес, г.
250

Описание товара Сверло по металлу DENZEL 717217, 7 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт.

Сверло по металлу DENZEL 717217, 7 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт.



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Отзывы о товаре Сверло по металлу DENZEL 717217, 7 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт.




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Описание
Сверло по металлу DENZEL 717217, 7 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по металлу DENZEL 717217, 7 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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