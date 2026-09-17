Сверло по металлу DENZEL 717216, 6,5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
6.5
Посадочный диаметр, мм
6
Длина, мм
6.5
Комплектация
Сверло - 10 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб.
В наличии
Код товара: 745902
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
960 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Материал
HSS-TiN
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
6.5
Посадочный диаметр, мм
6
Длина, мм
6.5
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Сверло - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х3
Вес, г.
210
Описание товара Сверло по металлу DENZEL 717216, 6,5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт.
Сверло по металлу Denzel Golden Tip 717216 диаметром 6,5 мм, из стали HSS-TiN, 10 шт. в упаковке, используется для получения отверстий в стальных заготовках. Оснастка вышлифована на современном оборудовании и имеет класс точности A1, что позволяет получить отверстия высокого качества. Набор применяется во время слесарных работ.
Преимущества
- Прочность — сверла из быстрорежущей стали устойчивы к перегреву и выдерживают высокие нагрузки.
- Долговечность — оснастка изготовлена с применением технологии азотирования и имеет нитридтитановое покрытие, что обеспечивает устойчивость к истиранию и образованию коррозии.
- Высокая скорость сверления — каждое сверло обладает пониженным коэффициентом трения и обеспечивает эффективный отвод стружки.
- Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Удобное хранение и транспортировка — сверла поставляются в прочном пластиковом боксе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитНабор сверл перовых по дереву Matrix 70441, 10-12-14-16-18-20-22...
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 715100, 10,0 х 184 мм, полированное, уд...
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 72040, 14 мм, полированное, HSS, 5 шт. ...
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитКоронка твердосплавная по металлу DENZEL 724016, 51 мм
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733407, ф190 х 30 мм, 36 зубьев
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитНабор сверл по металлу СИБРТЕХ 723756, 1-10 мм (через 0,5 мм, 3....
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитДиск алмазный отрезной Matrix 73199, ф125 х 22,2 мм, Мультирез, ...
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитКоронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703327, М22 х 8...
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70923, 18 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пл...
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитНабор сверл по металлу DENZEL 72318, 1,5-6,5 мм, HSS-Tin, Golden...
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитСверло ступенчатое Matrix 72357, 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-...
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитКоронка Matrix 72498, BIMETAL, 127 мм
Бренд
Материал
HSS-TiN
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
6.5
Посадочный диаметр, мм
6
Длина, мм
6.5
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Сверло - 10 шт
Страна производитель
Китай
Сверло по металлу Denzel Golden Tip 717216 диаметром 6,5 мм, из стали HSS-TiN, 10 шт. в упаковке, используется для получения отверстий в стальных заготовках. Оснастка вышлифована на современном оборудовании и имеет класс точности A1, что позволяет получить отверстия высокого качества. Набор применяется во время слесарных работ.
Преимущества
- Прочность — сверла из быстрорежущей стали устойчивы к перегреву и выдерживают высокие нагрузки.
- Долговечность — оснастка изготовлена с применением технологии азотирования и имеет нитридтитановое покрытие, что обеспечивает устойчивость к истиранию и образованию коррозии.
- Высокая скорость сверления — каждое сверло обладает пониженным коэффициентом трения и обеспечивает эффективный отвод стружки.
- Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Удобное хранение и транспортировка — сверла поставляются в прочном пластиковом боксе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по металлу DENZEL 717216, 6,5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 960 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сверло по металлу DENZEL 717216, 6,5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт.