Сверло по металлу DENZEL 717213, 5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
5
Длина, мм
5
Комплектация
Сверло - 10 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб.
В наличии
Код товара: 745899
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
670 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Материал
Р9М3 - TIN
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
5
Длина, мм
5
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Сверло - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х5х2
Вес, г.
110
Описание товара Сверло по металлу DENZEL 717213, 5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт.
Сверло по металлу Denzel Golden Tip 717213 диаметром 5 мм, из стали HSS-TIn, 10 шт. в упаковке, используется для получения отверстий в стальных заготовках. Оснастка вышлифована на современном оборудовании и имеет класс точности A1, что позволяет получить отверстия высокого качества. Набор применяется во время слесарных работ.
Преимущества
- Прочность — сверла из быстрорежущей стали устойчивы к перегреву и выдерживают высокие нагрузки.
- Долговечность — оснастка изготовлена с применением технологии азотирования и имеет нитридтитановое покрытие, что обеспечивает устойчивость к истиранию и образованию коррозии.
- Высокая скорость сверления — каждое сверло обладает пониженным коэффициентом трения и обеспечивает эффективный отвод стружки.
- Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Удобное хранение и транспортировка — сверла поставляются в прочном пластиковом боксе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитКоронка твердосплавная по бетону Matrix 70373, M22 х 55 мм
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитДиск алмазный отрезной DENZEL 73043, 115 х 22,2 мм, сплошной, су...
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитНабор сверл под конфирмат DENZEL 704240, 3-5 мм, 4 шт
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитБур по бетону GROSS 70684, PRO, 14 х 300 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 71472, 10 мм, HSS Co-5%
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитНабор сверл по металлу Sparta 723705, 1-10 мм (через 0,5 мм), HS...
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитКоронка алмазная по керамограниту Matrix 726323, 32 х 67 мм, 3-г...
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитКоронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72722, ...
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитДиск алмазный отрезной сегментный СИБРТЕХ 731047, 230 х 22,2 мм,...
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитНасадка на дрель для заточки сверл Sparta 912305, D 3,5-10 мм
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 71590, 9,0 мм, полированное, HSS, 10 шт...
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705315, цельная крестовая пластина, 12x165 ...
Бренд
Материал
Р9М3 - TIN
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
5
Длина, мм
5
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
Сверло - 10 шт
Страна производитель
Китай
Сверло по металлу Denzel Golden Tip 717213 диаметром 5 мм, из стали HSS-TIn, 10 шт. в упаковке, используется для получения отверстий в стальных заготовках. Оснастка вышлифована на современном оборудовании и имеет класс точности A1, что позволяет получить отверстия высокого качества. Набор применяется во время слесарных работ.
Преимущества
- Прочность — сверла из быстрорежущей стали устойчивы к перегреву и выдерживают высокие нагрузки.
- Долговечность — оснастка изготовлена с применением технологии азотирования и имеет нитридтитановое покрытие, что обеспечивает устойчивость к истиранию и образованию коррозии.
- Высокая скорость сверления — каждое сверло обладает пониженным коэффициентом трения и обеспечивает эффективный отвод стружки.
- Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Удобное хранение и транспортировка — сверла поставляются в прочном пластиковом боксе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по металлу DENZEL 717213, 5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт. - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 670 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сверло по металлу DENZEL 717213, 5 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт.