Сверло по металлу DENZEL 717208, 3,8 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт.
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сверло по металлу DENZEL 717208, 3,8 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 10 шт.
Сверло по металлу Denzel Golden Tip 717208 диаметром 3,8 мм, из стали HSS-TiN, 10 шт. в упаковке, используется для получения отверстий в стальных заготовках. Оснастка вышлифована на современном оборудовании и имеет класс точности A1, что позволяет получить отверстия высокого качества. Набор применяется во время слесарных работ.
Преимущества
- Прочность — сверла из быстрорежущей стали устойчивы к перегреву и выдерживают высокие нагрузки.
- Долговечность — оснастка изготовлена с применением технологии азотирования и имеет нитридтитановое покрытие, что обеспечивает устойчивость к истиранию и образованию коррозии.
- Высокая скорость сверления — каждое сверло обладает пониженным коэффициентом трения и обеспечивает эффективный отвод стружки.
- Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Удобное хранение и транспортировка — сверла поставляются в прочном пластиковом боксе.
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Сверло по металлу Denzel Golden Tip 717208 диаметром 3,8 мм, из стали HSS-TiN, 10 шт. в упаковке, используется для получения отверстий в стальных заготовках. Оснастка вышлифована на современном оборудовании и имеет класс точности A1, что позволяет получить отверстия высокого качества. Набор применяется во время слесарных работ.
Преимущества
- Прочность — сверла из быстрорежущей стали устойчивы к перегреву и выдерживают высокие нагрузки.
- Долговечность — оснастка изготовлена с применением технологии азотирования и имеет нитридтитановое покрытие, что обеспечивает устойчивость к истиранию и образованию коррозии.
- Высокая скорость сверления — каждое сверло обладает пониженным коэффициентом трения и обеспечивает эффективный отвод стружки.
- Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Удобное хранение и транспортировка — сверла поставляются в прочном пластиковом боксе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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