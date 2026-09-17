Сверло спиральное по металлу GROSS 71617, 7,5 мм, HSS, 338 W
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Характеристики
Описание товара Сверло спиральное по металлу GROSS 71617, 7,5 мм, HSS, 338 W
Спиральное сверло по металлу Gross 71617 диаметром 7,5 мм, из стали HSS, предназначено для сверления легированных и нелегированных сталей, цветных металлов, жесткого пластика. Соответствует стандарту качества 338 W. Профиль сверла вышлифован на высокоточном оборудовании, поэтому оно служит долго и обеспечивает качественное сверление. Цилиндрический хвостовик подходит для любых патронов. Оснастка пригодится в слесарной мастерской и в быту.
Преимущества
- Надежность — сверло из быстрорежущей стали Р6М5 устойчиво к перегреву, долго держит заточку и эффективно работает на высокой скорости.
- Легкое засверливание — поперечная режущая кромка подточена, за счет этого предварительное накернивание не требуется.
- Долговечность — благодаря продуманной конструкции сверла при выполнении работ на него оказывается уменьшенная осевая нагрузка, поэтому оснастка выдерживает интенсивное применение.
- Оптимальная заточка — спиральная канавка для отвода стружки имеет увеличенный угол подъема, благодаря чему угол заточки сверла доведен до 135 градусов – такая особенность делает оснастку более острой и облегчает отвод продуктов сверления.
- Высокая производительность — поверхность сверла отполирована, это позволяет снизить трение оснастки о стенки отверстия, добиться более эффективного отвода стружки и увеличить скорость выполняемых работ.
- Гарантированное качество — оснастка произведена в Испании на высокотехнологичном заводе.
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Спиральное сверло по металлу Gross 71617 диаметром 7,5 мм, из стали HSS, предназначено для сверления легированных и нелегированных сталей, цветных металлов, жесткого пластика. Соответствует стандарту качества 338 W. Профиль сверла вышлифован на высокоточном оборудовании, поэтому оно служит долго и обеспечивает качественное сверление. Цилиндрический хвостовик подходит для любых патронов. Оснастка пригодится в слесарной мастерской и в быту.
Преимущества
- Надежность — сверло из быстрорежущей стали Р6М5 устойчиво к перегреву, долго держит заточку и эффективно работает на высокой скорости.
- Легкое засверливание — поперечная режущая кромка подточена, за счет этого предварительное накернивание не требуется.
- Долговечность — благодаря продуманной конструкции сверла при выполнении работ на него оказывается уменьшенная осевая нагрузка, поэтому оснастка выдерживает интенсивное применение.
- Оптимальная заточка — спиральная канавка для отвода стружки имеет увеличенный угол подъема, благодаря чему угол заточки сверла доведен до 135 градусов – такая особенность делает оснастку более острой и облегчает отвод продуктов сверления.
- Высокая производительность — поверхность сверла отполирована, это позволяет снизить трение оснастки о стенки отверстия, добиться более эффективного отвода стружки и увеличить скорость выполняемых работ.
- Гарантированное качество — оснастка произведена в Испании на высокотехнологичном заводе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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