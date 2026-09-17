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Сверло по металлу Matrix 71560, 6,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло по металлу Matrix 71560, 6,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик

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Сверло по металлу Matrix 71560, 6,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 1
Сверло по металлу Matrix 71560, 6,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 2
Сверло по металлу Matrix 71560, 6,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
6
Посадочный диаметр, мм
6
Минимальный диаметр, мм
6
Максимальный диаметр, мм
6
Длина, мм
93
Ширина, мм
0
  • Сверло по металлу Matrix 71560, 6,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 1
  • Сверло по металлу Matrix 71560, 6,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 2
  • Сверло по металлу Matrix 71560, 6,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745881
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сверло по металлу Matrix 71560, 6,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
инструментальная сталь
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
6
Посадочный диаметр, мм
6
Минимальный диаметр, мм
6
Максимальный диаметр, мм
6
Длина, мм
93
Ширина, мм
0
Количество предметов в комплекте
10
Комплектация
штучный набор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х7х1
Вес, г.
140

Описание товара Сверло по металлу Matrix 71560, 6,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик

Изготовлено из инструментальной легированной стали марки Р4М4Х2. Твердость режущих кромок 62-65 HRC. Предназначено для сверления отверстий в металле. Угол заточки 118 градусов. На краях спиральных канавок сверла имеются две узкие цилиндрические ленточки. Сверло имеет обратную конусность, диаметр его калибрующей части уменьшается от режущей по направлению к хвостовику.



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Отзывы о товаре Сверло по металлу Matrix 71560, 6,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
инструментальная сталь
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
6
Посадочный диаметр, мм
6
Минимальный диаметр, мм
6
Максимальный диаметр, мм
6
Длина, мм
93
Ширина, мм
0
Количество предметов в комплекте
10
Развернуть
Комплектация
штучный набор
Страна производитель
Китай
Описание
Изготовлено из инструментальной легированной стали марки Р4М4Х2. Твердость режущих кромок 62-65 HRC. Предназначено для сверления отверстий в металле. Угол заточки 118 градусов. На краях спиральных канавок сверла имеются две узкие цилиндрические ленточки. Сверло имеет обратную конусность, диаметр его калибрующей части уменьшается от режущей по направлению к хвостовику.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по металлу Matrix 71560, 6,0 мм, полированное, HSS, 10 шт. цилиндрический хвостовик – стоимость товара 360 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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