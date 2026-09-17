Сверло по металлу Matrix 715120, 12,0 х 205 мм, полированное, удл., HSS, 5 шт. цил. хв.
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
205
Комплектация
Сверло - 5 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб.
В наличии
Код товара: 745875
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1 300 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
205
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло - 5 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х7х2
Вес, г.
580
Описание товара Сверло по металлу Matrix 715120, 12,0 х 205 мм, полированное, удл., HSS, 5 шт. цил. хв.
Полированное удлиненное сверло по металлу Matrix 715120 размером 12,0 х 205 мм, из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, 5 шт. в упаковке, благодаря удлиненному профилю подходит для глубокого сверления. Угол заточки составляет 118° и является оптимальным для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой.
Преимущества
- Прочность и надежность — сверла выполнены из быстрорежущей стали HSS, режущие кромки закалены до твердости 62-65 HRC.
- Высокая производительность — благодаря полированной поверхности оснастка меньше подвержена трению, а стружка отводится более эффективно.
- Продуманная конструкция — диаметр сверла уменьшается по направлению к хвостовику, что снижает трение и предотвращает застревание оснастки.
- Эффективная работа — ленточки на канавках выполняют функцию дополнительных режущих сегментов.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим с патронами любого типа.
- Удобная комплектация — 5 сверл хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
205
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло - 5 шт
Страна производитель
Китай
Полированное удлиненное сверло по металлу Matrix 715120 размером 12,0 х 205 мм, из стали HSS, с цилиндрическим хвостовиком, 5 шт. в упаковке, благодаря удлиненному профилю подходит для глубокого сверления. Угол заточки составляет 118° и является оптимальным для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой.
Преимущества
- Прочность и надежность — сверла выполнены из быстрорежущей стали HSS, режущие кромки закалены до твердости 62-65 HRC.
- Высокая производительность — благодаря полированной поверхности оснастка меньше подвержена трению, а стружка отводится более эффективно.
- Продуманная конструкция — диаметр сверла уменьшается по направлению к хвостовику, что снижает трение и предотвращает застревание оснастки.
- Эффективная работа — ленточки на канавках выполняют функцию дополнительных режущих сегментов.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим с патронами любого типа.
- Удобная комплектация — 5 сверл хватит для выполнения большого объема работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по металлу Matrix 715120, 12,0 х 205 мм, полированное, удл., HSS, 5 шт. цил. хв. - этот товар вы можете купить по цене 1300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сверло по металлу Matrix 715120, 12,0 х 205 мм, полированное, удл., HSS, 5 шт. цил. хв.