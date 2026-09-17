Сверло по металлу Matrix 71472, 10 мм, HSS Co-5%
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
10
Длина, мм
133
Комплектация
Сверло - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб.
В наличии
Код товара: 745867
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640 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь HSS Co-5%
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
10
Длина, мм
133
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х5х2
Вес, г.
60
Описание товара Сверло по металлу Matrix 71472, 10 мм, HSS Co-5%
Сверло Matrix 71472 диаметром 10 мм, из стали HSS Co-5%, имеет угол заточки 135°, оптимальный для сверления легированных и цветных металлов. Подходит для профессионального использования на строительной площадке.
Преимущества
- Стойкость к износу и перегреву — сверло выполнено методом вышлифовывания профиля из качественной быстрорежущей стали с 5% содержанием кобальта и имеет увеличенную сердцевину.
- Легкое засверливание — благодаря подточенной поперечной кромке предварительное накернивание (создание лунки) не требуется.
- Высокая скорость работы — поверхность сверла отполирована, что снижает трение и обеспечивает эффективный отвод стружки.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов.
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь HSS Co-5%
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
10
Длина, мм
133
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Сверло Matrix 71472 диаметром 10 мм, из стали HSS Co-5%, имеет угол заточки 135°, оптимальный для сверления легированных и цветных металлов. Подходит для профессионального использования на строительной площадке.
Преимущества
- Стойкость к износу и перегреву — сверло выполнено методом вышлифовывания профиля из качественной быстрорежущей стали с 5% содержанием кобальта и имеет увеличенную сердцевину.
- Легкое засверливание — благодаря подточенной поперечной кромке предварительное накернивание (создание лунки) не требуется.
- Высокая скорость работы — поверхность сверла отполирована, что снижает трение и обеспечивает эффективный отвод стружки.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по металлу Matrix 71472, 10 мм, HSS Co-5% - стоимость товара 640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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