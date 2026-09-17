Сверло по металлу DENZEL 71461, 11 мм, HSS Co-8%
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
11
Длина, мм
142
Комплектация
Сверло - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб.
В наличии
Код товара: 745864
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
820 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Материал
сталь HSS Co-8%
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
11
Длина, мм
142
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х5х2
Вес, г.
130
Описание товара Сверло по металлу DENZEL 71461, 11 мм, HSS Co-8%
Кобальтовое сверло по металлу Denzel 71461 диаметром 11 мм, из стали HSS Co-8%, позволяет получать отверстия высокой точности в нержавеющей стали, цветных металлах, легированных и нелегированных сталях с пределом прочности до 1100 Н/мм2, а также в жестком пластике. Угол заточки 135° обеспечивает повышенную точность и чистоту сверления.
Преимущества
- Повышенная стойкость к износу и перегреву — сверло изготовлено из наиболее качественной быстрорежущей стали М42 с 8%-ным содержанием кобальта.
- Точная и быстрая работа — шлифованный профиль обеспечивает эффективный отвод металлической стружки и позволяет добиться гладкого отверстия.
- Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point повышает устойчивость сверла к нагрузкам и позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71086, 16 x 800 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитСверло спиральное по металлу DENZEL 718264, 11 х 195 мм, Р6М5, G...
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитНабор сверл по металлу СИБРТЕХ 72349, 3-10 мм, 8 шт., Р6М5, плас...
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитКоронка Matrix 72491, BIMETAL, 102 мм
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитДиск алмазный отрезной DENZEL 73058, 125 х 22,2мм, сплошной, суп...
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитЩетка для УШМ DENZEL 74469, 100 мм, Чашка, нейлоновая щетина, М1...
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитЩетка для УШМ Matrix 74638, 200 мм, посадка 22,2 мм, Плоская, кр...
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитНабор насадок для МФИ по дереву и металлу DENZEL 782403, 3 шт.
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитКоронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70329, М22 х 68 ...
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитЦентрирующее сверло для коронок Matrix 70351, хвостовик M22 х 40...
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитЗубило плоское GROSS 703143, изогнутое 40 x 260мм, CrMo, SDS PLU...
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70921, 16 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пл...
Бренд
Материал
сталь HSS Co-8%
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
11
Длина, мм
142
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Кобальтовое сверло по металлу Denzel 71461 диаметром 11 мм, из стали HSS Co-8%, позволяет получать отверстия высокой точности в нержавеющей стали, цветных металлах, легированных и нелегированных сталях с пределом прочности до 1100 Н/мм2, а также в жестком пластике. Угол заточки 135° обеспечивает повышенную точность и чистоту сверления.
Преимущества
- Повышенная стойкость к износу и перегреву — сверло изготовлено из наиболее качественной быстрорежущей стали М42 с 8%-ным содержанием кобальта.
- Точная и быстрая работа — шлифованный профиль обеспечивает эффективный отвод металлической стружки и позволяет добиться гладкого отверстия.
- Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point повышает устойчивость сверла к нагрузкам и позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по металлу DENZEL 71461, 11 мм, HSS Co-8% - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 820 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сверло по металлу DENZEL 71461, 11 мм, HSS Co-8%