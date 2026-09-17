Сверло по металлу DENZEL 71456, 8,5 мм, HSS Co-8%
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
8.5
Посадочный диаметр, мм
8
Длина, мм
117
Комплектация
Сверло - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб.
В наличии
Код товара: 745860
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
520 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
HSS Co-8%
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
8.5
Посадочный диаметр, мм
8
Длина, мм
117
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х5х1
Вес, г.
50
Описание товара Сверло по металлу DENZEL 71456, 8,5 мм, HSS Co-8%
Кобальтовое сверло по металлу Denzel 71456 диаметром 8,5 мм, из стали HSS Co-8%, позволяет получать отверстия высокой точности в нержавеющей стали, цветных металлах, легированных и нелегированных сталях с пределом прочности до 1100 Н/мм2, а также в жестком пластике. Угол заточки 135° обеспечивает повышенную точность и чистоту сверления.
Преимущества
- Повышенная стойкость к износу и перегреву — сверло изготовлено из наиболее качественной быстрорежущей стали М42 с 8%-ным содержанием кобальта.
- Точная и быстрая работа — шлифованный профиль обеспечивает эффективный отвод металлической стружки и позволяет добиться гладкого отверстия.
- Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point повышает устойчивость сверла к нагрузкам и позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
HSS Co-8%
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
8.5
Посадочный диаметр, мм
8
Длина, мм
117
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Кобальтовое сверло по металлу Denzel 71456 диаметром 8,5 мм, из стали HSS Co-8%, позволяет получать отверстия высокой точности в нержавеющей стали, цветных металлах, легированных и нелегированных сталях с пределом прочности до 1100 Н/мм2, а также в жестком пластике. Угол заточки 135° обеспечивает повышенную точность и чистоту сверления.
Преимущества
- Повышенная стойкость к износу и перегреву — сверло изготовлено из наиболее качественной быстрорежущей стали М42 с 8%-ным содержанием кобальта.
- Точная и быстрая работа — шлифованный профиль обеспечивает эффективный отвод металлической стружки и позволяет добиться гладкого отверстия.
- Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point повышает устойчивость сверла к нагрузкам и позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло по металлу DENZEL 71456, 8,5 мм, HSS Co-8% – стоимость товара 520 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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