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Сверло по металлу DENZEL 71446, 6,5 мм, HSS Co-8% купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло по металлу DENZEL 71446, 6,5 мм, HSS Co-8%

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Сверло по металлу DENZEL 71446, 6,5 мм, HSS Co-8% - фото 1
Сверло по металлу DENZEL 71446, 6,5 мм, HSS Co-8% - фото 2
Сверло по металлу DENZEL 71446, 6,5 мм, HSS Co-8% - фото 3
Сверло по металлу DENZEL 71446, 6,5 мм, HSS Co-8% - фото 4
Сверло по металлу DENZEL 71446, 6,5 мм, HSS Co-8% - фото 5
Сверло по металлу DENZEL 71446, 6,5 мм, HSS Co-8% - фото 6
Сверло по металлу DENZEL 71446, 6,5 мм, HSS Co-8% - фото 7
Сверло по металлу DENZEL 71446, 6,5 мм, HSS Co-8% - фото 8
Сверло по металлу DENZEL 71446, 6,5 мм, HSS Co-8% - фото 9
Сверло по металлу DENZEL 71446, 6,5 мм, HSS Co-8% - фото 10
Сверло по металлу DENZEL 71446, 6,5 мм, HSS Co-8% - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
6.5
Посадочный диаметр, мм
6
Длина, мм
101
Комплектация
Сверло - 1 шт
  • Сверло по металлу DENZEL 71446, 6,5 мм, HSS Co-8% - фото 1
  • Сверло по металлу DENZEL 71446, 6,5 мм, HSS Co-8% - фото 2
  • Сверло по металлу DENZEL 71446, 6,5 мм, HSS Co-8% - фото 3
  • Сверло по металлу DENZEL 71446, 6,5 мм, HSS Co-8% - фото 4
  • Сверло по металлу DENZEL 71446, 6,5 мм, HSS Co-8% - фото 5
  • Сверло по металлу DENZEL 71446, 6,5 мм, HSS Co-8% - фото 6
  • Сверло по металлу DENZEL 71446, 6,5 мм, HSS Co-8% - фото 7
  • Сверло по металлу DENZEL 71446, 6,5 мм, HSS Co-8% - фото 8
  • Сверло по металлу DENZEL 71446, 6,5 мм, HSS Co-8% - фото 9
  • Сверло по металлу DENZEL 71446, 6,5 мм, HSS Co-8% - фото 10
  • Сверло по металлу DENZEL 71446, 6,5 мм, HSS Co-8% - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745855
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сверло по металлу DENZEL 71446, 6,5 мм, HSS Co-8%
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Материал
HSS Co-8%
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
6.5
Посадочный диаметр, мм
6
Длина, мм
101
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х5х1
Вес, г.
30

Описание товара Сверло по металлу DENZEL 71446, 6,5 мм, HSS Co-8%

Кобальтовое сверло по металлу Denzel 71446 диаметром 6,5 мм, из стали HSS Co-8%, позволяет получать отверстия высокой точности в нержавеющей стали, цветных металлах, легированных и нелегированных сталях с пределом прочности до 1100 Н/мм2, а также в жестком пластике. Угол заточки 135° обеспечивает повышенную точность и чистоту сверления.

Преимущества

  • Повышенная стойкость к износу и перегреву — сверло изготовлено из наиболее качественной быстрорежущей стали М42 с 8%-ным содержанием кобальта.
  • Точная и быстрая работа — шлифованный профиль обеспечивает эффективный отвод металлической стружки и позволяет добиться гладкого отверстия.
  • Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point повышает устойчивость сверла к нагрузкам и позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Сверло по металлу DENZEL 71446, 6,5 мм, HSS Co-8%




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для дрелей
Материал
HSS Co-8%
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
6.5
Посадочный диаметр, мм
6
Длина, мм
101
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Кобальтовое сверло по металлу Denzel 71446 диаметром 6,5 мм, из стали HSS Co-8%, позволяет получать отверстия высокой точности в нержавеющей стали, цветных металлах, легированных и нелегированных сталях с пределом прочности до 1100 Н/мм2, а также в жестком пластике. Угол заточки 135° обеспечивает повышенную точность и чистоту сверления.

Преимущества

  • Повышенная стойкость к износу и перегреву — сверло изготовлено из наиболее качественной быстрорежущей стали М42 с 8%-ным содержанием кобальта.
  • Точная и быстрая работа — шлифованный профиль обеспечивает эффективный отвод металлической стружки и позволяет добиться гладкого отверстия.
  • Легкое засверливание — подточка поперечной кромки Split point повышает устойчивость сверла к нагрузкам и позволяет приступать к работе без предварительной разметки поверхности (накернивания).
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со всеми типами патронов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по металлу DENZEL 71446, 6,5 мм, HSS Co-8% - по цене 370 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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