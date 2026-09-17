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Сверло спиральное по металлу Matrix 714312, 12 x 300мм, HSS, нитридтитановое покрытие купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сверло спиральное по металлу Matrix 714312, 12 x 300мм, HSS, нитридтитановое покрытие

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Сверло спиральное по металлу Matrix 714312, 12 x 300мм, HSS, нитридтитановое покрытие - фото 1
Сверло спиральное по металлу Matrix 714312, 12 x 300мм, HSS, нитридтитановое покрытие - фото 2
Сверло спиральное по металлу Matrix 714312, 12 x 300мм, HSS, нитридтитановое покрытие - фото 3
Сверло спиральное по металлу Matrix 714312, 12 x 300мм, HSS, нитридтитановое покрытие - фото 4
Сверло спиральное по металлу Matrix 714312, 12 x 300мм, HSS, нитридтитановое покрытие - фото 5
Сверло спиральное по металлу Matrix 714312, 12 x 300мм, HSS, нитридтитановое покрытие - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
300
Комплектация
Сверло - 1 шт
  • Сверло спиральное по металлу Matrix 714312, 12 x 300мм, HSS, нитридтитановое покрытие - фото 1
  • Сверло спиральное по металлу Matrix 714312, 12 x 300мм, HSS, нитридтитановое покрытие - фото 2
  • Сверло спиральное по металлу Matrix 714312, 12 x 300мм, HSS, нитридтитановое покрытие - фото 3
  • Сверло спиральное по металлу Matrix 714312, 12 x 300мм, HSS, нитридтитановое покрытие - фото 4
  • Сверло спиральное по металлу Matrix 714312, 12 x 300мм, HSS, нитридтитановое покрытие - фото 5
  • Сверло спиральное по металлу Matrix 714312, 12 x 300мм, HSS, нитридтитановое покрытие - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745847
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сверло спиральное по металлу Matrix 714312, 12 x 300мм, HSS, нитридтитановое покрытие
600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
300
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х7х2
Вес, г.
200

Описание товара Сверло спиральное по металлу Matrix 714312, 12 x 300мм, HSS, нитридтитановое покрытие

Спиральное сверло Matrix 714312 диаметром 12 мм, из стали HSS, с нитридтитановым покрытием и удлиненным профилем 300 мм, предназначено для получения глубоких отверстий в металле. Угол заточки 118° оптимален для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой. Сверло испытывает уменьшенное осевое усилие во время работы, выдерживает интенсивные нагрузки и подходит для профессионального использования.

Преимущества

  • Надежность — сверло изготовлено из универсальной быстрорежущей стали HSS, нитридтитановое покрытие защищает от коррозии и обеспечивает стойкость к перегреву.
  • Высокая точность исполнения — профиль сверла вышлифован с соблюдением геометрии и углов заточки режущей части.
  • Комфортная работа — благодаря подточенной поперечной кромке не требуется предварительное создание лунки (накернивание), улучшенный отвод шлама облегчает сверление.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим с большинством типов патронов.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Сверло спиральное по металлу Matrix 714312, 12 x 300мм, HSS, нитридтитановое покрытие




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей
Материал
сталь HSS
Материал назначения
металл, пластик, сталь
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
300
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Спиральное сверло Matrix 714312 диаметром 12 мм, из стали HSS, с нитридтитановым покрытием и удлиненным профилем 300 мм, предназначено для получения глубоких отверстий в металле. Угол заточки 118° оптимален для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой. Сверло испытывает уменьшенное осевое усилие во время работы, выдерживает интенсивные нагрузки и подходит для профессионального использования.

Преимущества

  • Надежность — сверло изготовлено из универсальной быстрорежущей стали HSS, нитридтитановое покрытие защищает от коррозии и обеспечивает стойкость к перегреву.
  • Высокая точность исполнения — профиль сверла вышлифован с соблюдением геометрии и углов заточки режущей части.
  • Комфортная работа — благодаря подточенной поперечной кромке не требуется предварительное создание лунки (накернивание), улучшенный отвод шлама облегчает сверление.
  • Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим с большинством типов патронов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло спиральное по металлу Matrix 714312, 12 x 300мм, HSS, нитридтитановое покрытие - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 600 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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