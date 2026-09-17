Сверло спиральное по металлу Matrix 714309, 9 x 300мм, HSS, нитридтитановое покрытие
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Характеристики
Описание товара Сверло спиральное по металлу Matrix 714309, 9 x 300мм, HSS, нитридтитановое покрытие
Спиральное сверло Matrix 714309 диаметром 9 мм, из стали HSS, с нитридтитановым покрытием и удлиненным профилем 300 мм, предназначено для получения глубоких отверстий в металле. Угол заточки 118° оптимален для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой. Сверло испытывает уменьшенное осевое усилие во время работы, выдерживает интенсивные нагрузки и подходит для профессионального использования.
Преимущества
- Надежность — сверло изготовлено из универсальной быстрорежущей стали HSS, нитридтитановое покрытие защищает от коррозии и обеспечивает стойкость к перегреву.
- Высокая точность исполнения — профиль сверла вышлифован с соблюдением геометрии и углов заточки режущей части.
- Комфортная работа — благодаря подточенной поперечной кромке не требуется предварительное создание лунки (накернивание), улучшенный отвод шлама облегчает сверление.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим с большинством типов патронов.
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Спиральное сверло Matrix 714309 диаметром 9 мм, из стали HSS, с нитридтитановым покрытием и удлиненным профилем 300 мм, предназначено для получения глубоких отверстий в металле. Угол заточки 118° оптимален для работы с черными металлами, сталью, чугуном и твердой бронзой. Сверло испытывает уменьшенное осевое усилие во время работы, выдерживает интенсивные нагрузки и подходит для профессионального использования.
Преимущества
- Надежность — сверло изготовлено из универсальной быстрорежущей стали HSS, нитридтитановое покрытие защищает от коррозии и обеспечивает стойкость к перегреву.
- Высокая точность исполнения — профиль сверла вышлифован с соблюдением геометрии и углов заточки режущей части.
- Комфортная работа — благодаря подточенной поперечной кромке не требуется предварительное создание лунки (накернивание), улучшенный отвод шлама облегчает сверление.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим с большинством типов патронов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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