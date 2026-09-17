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Бур по бетону Matrix 71302, 40 х 1000 мм, SDS MAX c крестовой пластиной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бур по бетону Matrix 71302, 40 х 1000 мм, SDS MAX c крестовой пластиной

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Бур по бетону Matrix 71302, 40 х 1000 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 1
Бур по бетону Matrix 71302, 40 х 1000 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 2
Бур по бетону Matrix 71302, 40 х 1000 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 3
Бур по бетону Matrix 71302, 40 х 1000 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 4
Бур по бетону Matrix 71302, 40 х 1000 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 5
Бур по бетону Matrix 71302, 40 х 1000 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
40
Длина, мм
1000
Комплектация
Бур sds max - 1 шт
  • Бур по бетону Matrix 71302, 40 х 1000 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 1
  • Бур по бетону Matrix 71302, 40 х 1000 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 2
  • Бур по бетону Matrix 71302, 40 х 1000 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 3
  • Бур по бетону Matrix 71302, 40 х 1000 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 4
  • Бур по бетону Matrix 71302, 40 х 1000 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 5
  • Бур по бетону Matrix 71302, 40 х 1000 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 920 руб. 
Начислим 79 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745831
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бур по бетону Matrix 71302, 40 х 1000 мм, SDS MAX c крестовой пластиной
4 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40Cr
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
40
Длина, мм
1000
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds max - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.09х0.05х0.04
Вес, кг.
4

Описание товара Бур по бетону Matrix 71302, 40 х 1000 мм, SDS MAX c крестовой пластиной

Бур по бетону Matrix 71302 длиной 1000 мм, с хвостовиком SDS MAX и крестовой пластиной, — оснастка для перфораторов высокой мощности, предназначенная для получения отверстий диаметром 40 мм в стенах, полах, перекрытиях. Крестовая пластина в сочетании с усиленной системой крепления SDS MAX позволяет успешно работать с камнем, кирпичом и бетоном, в том числе армированным. Бур используется во время проведения строительных работ, незаменим для прокладки коммуникаций: газо- и водопроводов, электросетей и т.д.

Преимущества

  • Эффективность — режущая пластина из твердого сплава YG8C твердостью более 80 HRA отличается высокими эксплуатационными свойствами.
  • Прочность — бур из высокоуглеродистой стали 40Cr выдерживает значительные динамические нагрузки.
  • Высокая производительность — четырехспиральная рабочая часть с U-образной канавкой обеспечивает эффективный отвод шлама и защиту от перегрева.
  • Долговечность — бур покрыт техническим маслом для защиты от коррозии.



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Отзывы о товаре Бур по бетону Matrix 71302, 40 х 1000 мм, SDS MAX c крестовой пластиной




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40Cr
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
40
Длина, мм
1000
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds max - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Бур по бетону Matrix 71302 длиной 1000 мм, с хвостовиком SDS MAX и крестовой пластиной, — оснастка для перфораторов высокой мощности, предназначенная для получения отверстий диаметром 40 мм в стенах, полах, перекрытиях. Крестовая пластина в сочетании с усиленной системой крепления SDS MAX позволяет успешно работать с камнем, кирпичом и бетоном, в том числе армированным. Бур используется во время проведения строительных работ, незаменим для прокладки коммуникаций: газо- и водопроводов, электросетей и т.д.

Преимущества

  • Эффективность — режущая пластина из твердого сплава YG8C твердостью более 80 HRA отличается высокими эксплуатационными свойствами.
  • Прочность — бур из высокоуглеродистой стали 40Cr выдерживает значительные динамические нагрузки.
  • Высокая производительность — четырехспиральная рабочая часть с U-образной канавкой обеспечивает эффективный отвод шлама и защиту от перегрева.
  • Долговечность — бур покрыт техническим маслом для защиты от коррозии.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бур по бетону Matrix 71302, 40 х 1000 мм, SDS MAX c крестовой пластиной - стоимость товара 4920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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