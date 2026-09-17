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Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе

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Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 1
Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 2
Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 3
Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 4
Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 5
Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 6
Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 7
Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 8
Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 9
Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 10
Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 11
Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 12
Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 13
Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 14
Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 15
Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 16
Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Минимальный диаметр, мм
6
Максимальный диаметр, мм
14
Ширина, мм
20.4
Комплектация
Бур sds plus 6х160 мм- 1 шт Бур sds plus 8х160 мм- 1 шт Бур sds plus 10х160 мм- 1 шт Бур sds plus 8х210 мм- 1 шт Бур sds plus 10х210 мм- 1 шт Бур sds plus 12х210 мм- 1 шт Бур sds plus 10х260 мм- 1 шт Бур sds plus 12х260 мм- 1 шт Бур sds plus 14х260 мм- 1 шт Зубило канальное sds plus 250 мм - 1 шт Зубило плоское sds plus 20х250 мм - 1 шт Зубило плоское sds plus 40х250 мм - 1 шт Пика sds plus 250 мм - 1 шт
  • Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 1
  • Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 2
  • Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 3
  • Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 4
  • Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 5
  • Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 6
  • Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 7
  • Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 8
  • Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 9
  • Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 10
  • Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 11
  • Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 12
  • Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 13
  • Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 14
  • Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 15
  • Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 16
  • Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745786
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе
2 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Минимальный диаметр, мм
6
Максимальный диаметр, мм
14
Ширина, мм
20.4
Количество предметов в комплекте
13
Комплектация
Бур sds plus 6х160 мм- 1 шт Бур sds plus 8х160 мм- 1 шт Бур sds plus 10х160 мм- 1 шт Бур sds plus 8х210 мм- 1 шт Бур sds plus 10х210 мм- 1 шт Бур sds plus 12х210 мм- 1 шт Бур sds plus 10х260 мм- 1 шт Бур sds plus 12х260 мм- 1 шт Бур sds plus 14х260 мм- 1 шт Зубило канальное sds plus 250 мм - 1 шт Зубило плоское sds plus 20х250 мм - 1 шт Зубило плоское sds plus 40х250 мм - 1 шт Пика sds plus 250 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х6
Вес, кг.
2.33

Описание товара Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе

Набор Matrix 71098, упакованный в бокс, включает 9 буров по бетону размером 6-8-10 х 160 мм, 8-10-12 х 210 мм, 10-12-14 х 260 мм и 4 зубила, которые используются в качестве оснастки на перфораторах с патронами SDS PLUS. Набор предназначен для сверления отверстий в бетоне, кирпиче и камне, а также для удаления старого слоя штукатурки, снятия облицовочной плитки, штробления и демонтажа армированного бетона. Подходит для работы на строительной площадке, пригодится ремонтным бригадам и профессиональным мастерам, также будет полезен в быту.

Преимущества

  • Высокий ресурс — твердосплавные рабочие пластины буров выполнены из стали ВК8 твердостью 80-90 HRC, а кромки зубил самозатачиваются во время работы.
  • Прочность — рабочие части буров и зубил выдерживают интенсивные ударные нагрузки, т.к. изготовлены из закаленной легированной стали 40Х с добавлением хрома.
  • Повышенная производительность — режущие поверхности зубил с оптимально подобранными углами заточки увеличивают эффективность работ.
  • Эффективный отвод шлама — двойная усиленная спираль буров ускоряет удаление пыли в процессе сверления, что позволяет уменьшить нагрузку на перфоратор.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в прочный пластиковый кейс.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Минимальный диаметр, мм
6
Максимальный диаметр, мм
14
Ширина, мм
20.4
Количество предметов в комплекте
13
Комплектация
Бур sds plus 6х160 мм- 1 шт Бур sds plus 8х160 мм- 1 шт Бур sds plus 10х160 мм- 1 шт Бур sds plus 8х210 мм- 1 шт Бур sds plus 10х210 мм- 1 шт Бур sds plus 12х210 мм- 1 шт Бур sds plus 10х260 мм- 1 шт Бур sds plus 12х260 мм- 1 шт Бур sds plus 14х260 мм- 1 шт Зубило канальное sds plus 250 мм - 1 шт Зубило плоское sds plus 20х250 мм - 1 шт Зубило плоское sds plus 40х250 мм - 1 шт Пика sds plus 250 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Matrix 71098, упакованный в бокс, включает 9 буров по бетону размером 6-8-10 х 160 мм, 8-10-12 х 210 мм, 10-12-14 х 260 мм и 4 зубила, которые используются в качестве оснастки на перфораторах с патронами SDS PLUS. Набор предназначен для сверления отверстий в бетоне, кирпиче и камне, а также для удаления старого слоя штукатурки, снятия облицовочной плитки, штробления и демонтажа армированного бетона. Подходит для работы на строительной площадке, пригодится ремонтным бригадам и профессиональным мастерам, также будет полезен в быту.

Преимущества

  • Высокий ресурс — твердосплавные рабочие пластины буров выполнены из стали ВК8 твердостью 80-90 HRC, а кромки зубил самозатачиваются во время работы.
  • Прочность — рабочие части буров и зубил выдерживают интенсивные ударные нагрузки, т.к. изготовлены из закаленной легированной стали 40Х с добавлением хрома.
  • Повышенная производительность — режущие поверхности зубил с оптимально подобранными углами заточки увеличивают эффективность работ.
  • Эффективный отвод шлама — двойная усиленная спираль буров ускоряет удаление пыли в процессе сверления, что позволяет уменьшить нагрузку на перфоратор.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в прочный пластиковый кейс.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор буров по бетону Matrix 71098, 6-8-10х160, 8-10-12х210, 10-12-14х260 мм, зубила 4шт., в боксе - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2720 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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