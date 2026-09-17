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Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS

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Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 1
Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 2
Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 3
Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 4
Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 5
Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 6
Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 7
Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 8
Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 9
Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 10
Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 11
Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 12
Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 13
Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 14
Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 15
Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Минимальный диаметр, мм
5
Максимальный диаметр, мм
20
Комплектация
Бур sds plus 5х110 мм- 1 шт Бур sds plus 6х110 мм- 1 шт Бур sds plus 8х160 мм- 1 шт Бур sds plus 10х160 мм- 1 шт Бур sds plus 12х160 мм- 1 шт Бур sds plus 14х210 мм- 1 шт Бур sds plus 16х210 мм- 1 шт Бур sds plus 18х300 мм- 1 шт Бур sds plus 20х450 мм- 1 шт Зубило канальное sds plus 250 мм - 1 шт Зубило плоское sds plus 20х250 мм - 1 шт Пика sds plus 250 мм - 1 шт
  • Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 1
  • Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 2
  • Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 3
  • Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 4
  • Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 5
  • Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 6
  • Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 7
  • Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 8
  • Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 9
  • Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 10
  • Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 11
  • Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 12
  • Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 13
  • Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 14
  • Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 15
  • Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745785
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS
2 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
ВК8, закаленная легированная сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Минимальный диаметр, мм
5
Максимальный диаметр, мм
20
Количество предметов в комплекте
12
Комплектация
Бур sds plus 5х110 мм- 1 шт Бур sds plus 6х110 мм- 1 шт Бур sds plus 8х160 мм- 1 шт Бур sds plus 10х160 мм- 1 шт Бур sds plus 12х160 мм- 1 шт Бур sds plus 14х210 мм- 1 шт Бур sds plus 16х210 мм- 1 шт Бур sds plus 18х300 мм- 1 шт Бур sds plus 20х450 мм- 1 шт Зубило канальное sds plus 250 мм - 1 шт Зубило плоское sds plus 20х250 мм - 1 шт Пика sds plus 250 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х10х6
Вес, кг.
2.48

Описание товара Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS

Набор Matrix 71097 включает 9 буров по бетону размером 5-6 х 110 мм, 8, 10, 12 х 160 мм, 14, 16 х 210 мм, 18 х 300 мм, 20 х 450 мм и 3 зубила, которые используются в качестве оснастки на перфораторах с патронами SDS-plus. Набор предназначен для сверления отверстий в бетоне, кирпиче и камне, а также для удаления старого слоя штукатурки, снятия облицовочной плитки, штробления и демонтажа армированного бетона. Подходит для работы на строительной площадке, пригодится ремонтным бригадам и профессиональным мастерам, также будет полезен в быту.

Преимущества

  • Высокий ресурс — режущие пластины буров выполнены из твердого сплава ВК8 твердостью 80-90 HRC, кромки зубил самозатачиваются во время работы.
  • Прочность — рабочие части буров и зубил из закаленной легированной стали 40Х выдерживают интенсивные ударные нагрузки.
  • Повышенная производительность — режущие поверхности зубил с оптимально подобранными углами заточки увеличивают эффективность работ.
  • Эффективный отвод шлама — двойная усиленная спираль буров ускоряет удаление пыли в процессе сверления, что позволяет уменьшить нагрузку на перфоратор.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в прочный пластиковый кейс.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
ВК8, закаленная легированная сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Минимальный диаметр, мм
5
Максимальный диаметр, мм
20
Количество предметов в комплекте
12
Комплектация
Бур sds plus 5х110 мм- 1 шт Бур sds plus 6х110 мм- 1 шт Бур sds plus 8х160 мм- 1 шт Бур sds plus 10х160 мм- 1 шт Бур sds plus 12х160 мм- 1 шт Бур sds plus 14х210 мм- 1 шт Бур sds plus 16х210 мм- 1 шт Бур sds plus 18х300 мм- 1 шт Бур sds plus 20х450 мм- 1 шт Зубило канальное sds plus 250 мм - 1 шт Зубило плоское sds plus 20х250 мм - 1 шт Пика sds plus 250 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Matrix 71097 включает 9 буров по бетону размером 5-6 х 110 мм, 8, 10, 12 х 160 мм, 14, 16 х 210 мм, 18 х 300 мм, 20 х 450 мм и 3 зубила, которые используются в качестве оснастки на перфораторах с патронами SDS-plus. Набор предназначен для сверления отверстий в бетоне, кирпиче и камне, а также для удаления старого слоя штукатурки, снятия облицовочной плитки, штробления и демонтажа армированного бетона. Подходит для работы на строительной площадке, пригодится ремонтным бригадам и профессиональным мастерам, также будет полезен в быту.

Преимущества

  • Высокий ресурс — режущие пластины буров выполнены из твердого сплава ВК8 твердостью 80-90 HRC, кромки зубил самозатачиваются во время работы.
  • Прочность — рабочие части буров и зубил из закаленной легированной стали 40Х выдерживают интенсивные ударные нагрузки.
  • Повышенная производительность — режущие поверхности зубил с оптимально подобранными углами заточки увеличивают эффективность работ.
  • Эффективный отвод шлама — двойная усиленная спираль буров ускоряет удаление пыли в процессе сверления, что позволяет уменьшить нагрузку на перфоратор.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор упакован в прочный пластиковый кейс.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор буров по бетону Matrix 71097, 5-6х110, 8-10-12х160, 14-16х210, 18х300, 20х450 мм, зубила, SDS - стоимость товара 2930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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