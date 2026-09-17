Бур по бетону Matrix 71084, 14 x 800 мм, SDS PLUS
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Бур по бетону Matrix 71084, 14 x 800 мм, SDS PLUS
Бур по бетону Matrix 71084 длиной 800 мм, с хвостовиком SDS-plus, предназначен для установки на перфоратор и получения отверстий диаметром 14 мм в бетоне, камне и кирпиче. Позволяет эффективно решать поставленные задачи благодаря режущей пластине из высокотвердого сплава карбида вольфрама ВК8 твердостью 80-90 HRC.
Преимущества
- Быстрая подготовка к работе — бур с хвостовиком SDS-plus легко устанавливается и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
- Прочность — рабочая часть из легированной стали 40Х с добавлением хрома устойчива к ударным нагрузкам.
- Высокое качество сверления — благодаря центрирующей головке бур не уводит в сторону.
- Надежная конструкция — увеличенная площадь сечения корпуса способствует снижению вибраций и предотвращает поломку оснастки.
- Эффективная работа — двойная усиленная спираль эффективно отводит шлам, снижая нагрузку на бур.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бур по бетону Matrix 71084 длиной 800 мм, с хвостовиком SDS-plus, предназначен для установки на перфоратор и получения отверстий диаметром 14 мм в бетоне, камне и кирпиче. Позволяет эффективно решать поставленные задачи благодаря режущей пластине из высокотвердого сплава карбида вольфрама ВК8 твердостью 80-90 HRC.
Преимущества
- Быстрая подготовка к работе — бур с хвостовиком SDS-plus легко устанавливается и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
- Прочность — рабочая часть из легированной стали 40Х с добавлением хрома устойчива к ударным нагрузкам.
- Высокое качество сверления — благодаря центрирующей головке бур не уводит в сторону.
- Надежная конструкция — увеличенная площадь сечения корпуса способствует снижению вибраций и предотвращает поломку оснастки.
- Эффективная работа — двойная усиленная спираль эффективно отводит шлам, снижая нагрузку на бур.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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