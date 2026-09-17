Бур по бетону Matrix 71028, 16 х 160 мм, SDS PLUS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
16
Длина, мм
160
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб.
В наличии
Код товара: 745756
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
300 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
16
Длина, мм
160
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х5х2
Вес, г.
150
Описание товара Бур по бетону Matrix 71028, 16 х 160 мм, SDS PLUS
Бур по бетону Matrix 71028 длиной 160 мм, с хвостовиком SDS-plus, предназначен для установки на перфоратор и получения отверстий диаметром 16 мм в бетоне, камне и кирпиче. Позволяет эффективно решать поставленные задачи благодаря режущей пластине из высокотвердого сплава карбида вольфрама ВК8 твердостью 80-90 HRC.
Преимущества
- Быстрая подготовка к работе — бур с хвостовиком SDS-plus легко устанавливается и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
- Прочность — рабочая часть из легированной стали 40Х с добавлением хрома устойчива к ударным нагрузкам.
- Высокое качество сверления — благодаря центрирующей головке бур не уводит в сторону.
- Надежная конструкция — увеличенная площадь сечения корпуса способствует снижению вибраций и предотвращает поломку оснастки.
- Эффективная работа — двойная усиленная спираль эффективно отводит шлам, снижая нагрузку на бур.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитКруг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P60, циркониевый торцев...
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитКруг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P80, циркониевый торцев...
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитЗубило DENZEL 703131, 14 х 20 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитПика DENZEL 703132, 14 х 250 мм, 40Cr, SDS PLUS
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитСверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70395, 45 мм
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитСверло по дереву перовое DENZEL 704181, 32 мм 6-гранный хвостови...
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитСверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704204, 4 мм
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитСверло по дереву перовое Matrix 70427, 35 мм 6-гранный хвостовик
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитНакладка для ладони с липучкой Matrix 76242, 125 мм
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70104, 14 х 230 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитМиксер для красок DENZEL 848707, 60 х 8 х 400 мм, шестигранный х...
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитЗубило плоское Matrix 70310, широкое, 14 х 40 х 250 мм, SDS PLUS
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
16
Длина, мм
160
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Бур по бетону Matrix 71028 длиной 160 мм, с хвостовиком SDS-plus, предназначен для установки на перфоратор и получения отверстий диаметром 16 мм в бетоне, камне и кирпиче. Позволяет эффективно решать поставленные задачи благодаря режущей пластине из высокотвердого сплава карбида вольфрама ВК8 твердостью 80-90 HRC.
Преимущества
- Быстрая подготовка к работе — бур с хвостовиком SDS-plus легко устанавливается и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
- Прочность — рабочая часть из легированной стали 40Х с добавлением хрома устойчива к ударным нагрузкам.
- Высокое качество сверления — благодаря центрирующей головке бур не уводит в сторону.
- Надежная конструкция — увеличенная площадь сечения корпуса способствует снижению вибраций и предотвращает поломку оснастки.
- Эффективная работа — двойная усиленная спираль эффективно отводит шлам, снижая нагрузку на бур.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бур по бетону Matrix 71028, 16 х 160 мм, SDS PLUS - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 300 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бур по бетону Matrix 71028, 16 х 160 мм, SDS PLUS