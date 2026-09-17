Бур по бетону Matrix 70997, 20 x 1200 мм, SDS PLUS
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Характеристики
Описание товара Бур по бетону Matrix 70997, 20 x 1200 мм, SDS PLUS
Бур по бетону Matrix 70997 длиной 1200 мм — оснастка для перфораторов с патроном SDS-plus, позволяющая получать отверстия диаметром 20 мм в бетоне, камне и кирпиче. Используется во время проведения строительных работ, эффективно решает поставленные задачи благодаря плоской режущей пластине из высокотвердого сплава карбида вольфрама ВК8 твердостью 80-90 HRA. Хвостовик SDS-plus позволяет быстро устанавливать бур и надежно его фиксирует.
Преимущества
- Высокая прочность — рабочая часть из стали 40Cr твердостью 45-55 HRC выдерживает интенсивные ударные нагрузки.
- Надежная конструкция — увеличенная площадь сечения корпуса способствует снижению вибраций при сверлении и предотвращает поломку бура.
- Высокое качество сверления — на режущей пластине имеется центрирующая головка, поэтому во время работы бур не уводит в сторону.
- Эффективная работа — двойная усиленная спираль удаляет большое количество шлама, в результате снижается нагрузка на бур и возрастает его производительность.
- Продуманная упаковка — оснастка поставляется с подвесной картой, удобной для размещения на стенде.
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Бур по бетону Matrix 70997 длиной 1200 мм — оснастка для перфораторов с патроном SDS-plus, позволяющая получать отверстия диаметром 20 мм в бетоне, камне и кирпиче. Используется во время проведения строительных работ, эффективно решает поставленные задачи благодаря плоской режущей пластине из высокотвердого сплава карбида вольфрама ВК8 твердостью 80-90 HRA. Хвостовик SDS-plus позволяет быстро устанавливать бур и надежно его фиксирует.
Преимущества
- Высокая прочность — рабочая часть из стали 40Cr твердостью 45-55 HRC выдерживает интенсивные ударные нагрузки.
- Надежная конструкция — увеличенная площадь сечения корпуса способствует снижению вибраций при сверлении и предотвращает поломку бура.
- Высокое качество сверления — на режущей пластине имеется центрирующая головка, поэтому во время работы бур не уводит в сторону.
- Эффективная работа — двойная усиленная спираль удаляет большое количество шлама, в результате снижается нагрузка на бур и возрастает его производительность.
- Продуманная упаковка — оснастка поставляется с подвесной картой, удобной для размещения на стенде.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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