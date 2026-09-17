Бур по бетону Matrix 70978, 30 x 800 мм, SDS PLUS
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
30
Длина, мм
800
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб.
В наличии
Код товара: 745736
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1 910 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
30
Длина, мм
800
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х5х3
Вес, кг.
1.89
Описание товара Бур по бетону Matrix 70978, 30 x 800 мм, SDS PLUS
Бур по бетону Matrix 70978 длиной 800 мм, с хвостовиком SDS-plus, предназначен для установки на перфоратор и получения отверстий диаметром 30 мм в бетоне, камне и кирпиче. Позволяет эффективно решать поставленные задачи благодаря режущей пластине из высокотвердого сплава карбида вольфрама ВК8 твердостью 80-90 HRC.
Преимущества
- Быстрая подготовка к работе — бур с хвостовиком SDS-plus легко устанавливается и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
- Прочность — рабочая часть из легированной стали 40Х с добавлением хрома устойчива к ударным нагрузкам.
- Высокое качество сверления — благодаря центрирующей головке бур не уводит в сторону.
- Надежная конструкция — увеличенная площадь сечения корпуса способствует снижению вибраций и предотвращает поломку оснастки.
- Эффективная работа — двойная усиленная спираль эффективно отводит шлам, снижая нагрузку на бур.
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Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
30
Длина, мм
800
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Бур по бетону Matrix 70978 длиной 800 мм, с хвостовиком SDS-plus, предназначен для установки на перфоратор и получения отверстий диаметром 30 мм в бетоне, камне и кирпиче. Позволяет эффективно решать поставленные задачи благодаря режущей пластине из высокотвердого сплава карбида вольфрама ВК8 твердостью 80-90 HRC.
Преимущества
- Быстрая подготовка к работе — бур с хвостовиком SDS-plus легко устанавливается и надежно фиксируется в патроне перфоратора.
- Прочность — рабочая часть из легированной стали 40Х с добавлением хрома устойчива к ударным нагрузкам.
- Высокое качество сверления — благодаря центрирующей головке бур не уводит в сторону.
- Надежная конструкция — увеличенная площадь сечения корпуса способствует снижению вибраций и предотвращает поломку оснастки.
- Эффективная работа — двойная усиленная спираль эффективно отводит шлам, снижая нагрузку на бур.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бур по бетону Matrix 70978, 30 x 800 мм, SDS PLUS - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1910 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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