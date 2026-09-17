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Бур по бетону Matrix 70929, 26 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бур по бетону Matrix 70929, 26 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной

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Бур по бетону Matrix 70929, 26 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 1
Бур по бетону Matrix 70929, 26 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 2
Бур по бетону Matrix 70929, 26 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 3
Бур по бетону Matrix 70929, 26 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 4
Бур по бетону Matrix 70929, 26 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 5
Бур по бетону Matrix 70929, 26 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 6
Бур по бетону Matrix 70929, 26 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 7
Бур по бетону Matrix 70929, 26 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 8
Бур по бетону Matrix 70929, 26 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
26
Длина, мм
600
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
  • Бур по бетону Matrix 70929, 26 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 1
  • Бур по бетону Matrix 70929, 26 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 2
  • Бур по бетону Matrix 70929, 26 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 3
  • Бур по бетону Matrix 70929, 26 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 4
  • Бур по бетону Matrix 70929, 26 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 5
  • Бур по бетону Matrix 70929, 26 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 6
  • Бур по бетону Matrix 70929, 26 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 7
  • Бур по бетону Matrix 70929, 26 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 8
  • Бур по бетону Matrix 70929, 26 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745717
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бур по бетону Matrix 70929, 26 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной
1 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
40CR+YG8C, сталь 40CR, YG8C
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
26
Длина, мм
600
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х4х3
Вес, кг.
1.02

Описание товара Бур по бетону Matrix 70929, 26 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной

Бур по бетону Matrix 70929 длиной 600 мм, с хвостовиком SDS-plus и крестовой пластиной, предназначен для получения отверстий диаметром 26 мм в бетоне, камне и кирпиче. Крестовая пластина обеспечивает эффективную работу с твердыми материалами, в том числе армированным бетоном. Бур устанавливается в патрон перфоратора и используется во время проведения строительных работ.

Преимущества

  • Эффективность — режущая пластина из твердого сплава YG8C твердостью более 80 HRA отличается высокими эксплуатационными свойствами.
  • Прочность — бур из высокоуглеродистой стали 40Cr выдерживает значительные динамические нагрузки.
  • Высокая производительность — четырехспиральная рабочая часть с U-образной канавкой обеспечивает эффективный отвод шлама и защиту от перегрева.
  • Долговечность — бур покрыт техническим маслом для защиты от коррозии.
  • Быстрая установка — хвостовик SDS-plus надежно фиксируется в патроне перфоратора.



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Отзывы о товаре Бур по бетону Matrix 70929, 26 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
40CR+YG8C, сталь 40CR, YG8C
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
26
Длина, мм
600
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Бур по бетону Matrix 70929 длиной 600 мм, с хвостовиком SDS-plus и крестовой пластиной, предназначен для получения отверстий диаметром 26 мм в бетоне, камне и кирпиче. Крестовая пластина обеспечивает эффективную работу с твердыми материалами, в том числе армированным бетоном. Бур устанавливается в патрон перфоратора и используется во время проведения строительных работ.

Преимущества

  • Эффективность — режущая пластина из твердого сплава YG8C твердостью более 80 HRA отличается высокими эксплуатационными свойствами.
  • Прочность — бур из высокоуглеродистой стали 40Cr выдерживает значительные динамические нагрузки.
  • Высокая производительность — четырехспиральная рабочая часть с U-образной канавкой обеспечивает эффективный отвод шлама и защиту от перегрева.
  • Долговечность — бур покрыт техническим маслом для защиты от коррозии.
  • Быстрая установка — хвостовик SDS-plus надежно фиксируется в патроне перфоратора.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бур по бетону Matrix 70929, 26 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1640 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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