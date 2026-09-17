Бур по бетону Matrix 70921, 16 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
16
Длина, мм
600
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб.
В наличии
Код товара: 745710
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
790 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
40CR+YG8C, сталь 40CR, YG8C
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
16
Длина, мм
600
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х4х2
Вес, г.
450
Описание товара Бур по бетону Matrix 70921, 16 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной
Бур по бетону Matrix 71066, 16 х 600 мм, SDS PLUS предназначен для установки на перфоратор и позволяет получать отверстия диаметром 16 мм в бетоне, камне и кирпиче. Он эффективно решает поставленные задачи благодаря режущей пластине из высокотвердого сплава карбида вольфрама ВК8 твердостью 80-90 HRC.
Преимущества
- Хвостовик SDS Plus позволяет быстро устанавливать бур и надежно его фиксирует.
- Рабочая часть изготовлена из легированной стали 40Х с добавлением хрома, поэтому инструмент устойчив к высоким нагрузкам, возникающим при ударном сверлении.
- На режущей пластине имеется центрирующая головка — во время работы бур не уводит в сторону, что повышает качество сверления и продлевает ресурс работы инструмента.
- Увеличенная площадь сечения корпуса способствует снижению вибраций при сверлении и предотвращает поломку бура.
- Двойная усиленная спираль удаляет большое количество шлама, в результате снижается нагрузка на бур и возрастает его производительность.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитПила кольцевая наборная KRAFTOOL 3 шт, (60-67-74 x 32 мм), по де...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитПолотно пильное ЗУБР DIAMOND 85x2.0 мм с алмазным зерном Р50: ке...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитЧашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72974, 125 мм, Плоская, кр...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитЧашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72975, 125 мм, Плоская, ср...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитНабор коронок Matrix 70472, HCS по дереву, 19-127 мм, 12 предм.
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитБур по бетону СИБРТЕХ 705584, 22 x 600 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70915, 20 x 400 мм, SDS PLUS c крестовой пл...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитСверло спиральное по металлу DENZEL 718287, 12 x 151мм, Р6М5, Go...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитКоронка DENZEL 724120, HSS по металлу, 63 мм, нитридтитановое по...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитЧашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72976, 125 мм, Наклонная, ...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитЧашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72977, 125 мм, Наклонная, ...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитЧашка твёрдосплавная зачистная DENZEL 72978, 125 мм, Плоская, ме...
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
40CR+YG8C, сталь 40CR, YG8C
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
16
Длина, мм
600
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Бур по бетону Matrix 71066, 16 х 600 мм, SDS PLUS предназначен для установки на перфоратор и позволяет получать отверстия диаметром 16 мм в бетоне, камне и кирпиче. Он эффективно решает поставленные задачи благодаря режущей пластине из высокотвердого сплава карбида вольфрама ВК8 твердостью 80-90 HRC.
Преимущества
- Хвостовик SDS Plus позволяет быстро устанавливать бур и надежно его фиксирует.
- Рабочая часть изготовлена из легированной стали 40Х с добавлением хрома, поэтому инструмент устойчив к высоким нагрузкам, возникающим при ударном сверлении.
- На режущей пластине имеется центрирующая головка — во время работы бур не уводит в сторону, что повышает качество сверления и продлевает ресурс работы инструмента.
- Увеличенная площадь сечения корпуса способствует снижению вибраций при сверлении и предотвращает поломку бура.
- Двойная усиленная спираль удаляет большое количество шлама, в результате снижается нагрузка на бур и возрастает его производительность.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бур по бетону Matrix 70921, 16 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 790 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бур по бетону Matrix 70921, 16 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной