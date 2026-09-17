Бур по бетону Matrix 70920, 14 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
14
Длина, мм
600
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб.
В наличии
Код товара: 745709
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690 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
40CR+YG8C, сталь 40CR, YG8C
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
14
Длина, мм
600
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х3х1
Вес, г.
370
Описание товара Бур по бетону Matrix 70920, 14 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной
Бур по бетону Matrix 70920 длиной 600 мм, с хвостовиком SDS-plus и крестовой пластиной, предназначен для получения отверстий диаметром 14 мм в бетоне, камне и кирпиче. Крестовая пластина обеспечивает эффективную работу с твердыми материалами, в том числе армированным бетоном. Бур устанавливается в патрон перфоратора и используется во время проведения строительных работ.
Преимущества
- Эффективность — режущая пластина из твердого сплава YG8C твердостью более 80 HRA отличается высокими эксплуатационными свойствами.
- Прочность — бур из высокоуглеродистой стали 40Cr выдерживает значительные динамические нагрузки.
- Высокая производительность — четырехспиральная рабочая часть с U-образной канавкой обеспечивает эффективный отвод шлама и защиту от перегрева.
- Долговечность — бур покрыт техническим маслом для защиты от коррозии.
- Быстрая установка — хвостовик SDS-plus надежно фиксируется в патроне перфоратора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
40CR+YG8C, сталь 40CR, YG8C
Материал назначения
Бетон
Диаметр, мм
14
Длина, мм
600
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Китай
Бур по бетону Matrix 70920 длиной 600 мм, с хвостовиком SDS-plus и крестовой пластиной, предназначен для получения отверстий диаметром 14 мм в бетоне, камне и кирпиче. Крестовая пластина обеспечивает эффективную работу с твердыми материалами, в том числе армированным бетоном. Бур устанавливается в патрон перфоратора и используется во время проведения строительных работ.
Преимущества
- Эффективность — режущая пластина из твердого сплава YG8C твердостью более 80 HRA отличается высокими эксплуатационными свойствами.
- Прочность — бур из высокоуглеродистой стали 40Cr выдерживает значительные динамические нагрузки.
- Высокая производительность — четырехспиральная рабочая часть с U-образной канавкой обеспечивает эффективный отвод шлама и защиту от перегрева.
- Долговечность — бур покрыт техническим маслом для защиты от коррозии.
- Быстрая установка — хвостовик SDS-plus надежно фиксируется в патроне перфоратора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бур по бетону Matrix 70920, 14 x 600 мм, SDS PLUS c крестовой пластиной – стоимость товара 690 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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