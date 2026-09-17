Набор сверл по бетону Matrix 70825, Golden Line 5 - 6 - 8 - 10мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Минимальный диаметр, мм
5
Максимальный диаметр, мм
10
Комплектация
Сверло по бетону 5, 6, 8, 10 - 4 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб.
В наличии
Код товара: 745688
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390 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 40Х; ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Минимальный диаметр, мм
5
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
4
Комплектация
Сверло по бетону 5, 6, 8, 10 - 4 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х1
Вес, г.
100
Описание товара Набор сверл по бетону Matrix 70825, Golden Line 5 - 6 - 8 - 10мм
Набор сверл по бетону Matrix Golden Line 70825 предназначен для получения отверстий диаметром 5, 6, 8, 10 мм в твердых материалах: бетоне, кирпиче, камне, железобетоне. Благодаря агрессивной форме заточки их можно использовать в режиме ударного сверления.
Преимущества
- Прочность и долговечность — сверла выполнены из стали 40X.
- Высокий ресурс — режущие пластины из твердого сплава ВК8 долго сохраняют рабочие свойства.
- Эффективная работа — канавки с оксидным покрытием устойчивы к нагреву и трению, эффективно отводят шлам, что повышает производительность сверл.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
сталь 40Х; ВК8
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Минимальный диаметр, мм
5
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
4
Комплектация
Сверло по бетону 5, 6, 8, 10 - 4 шт
Страна производитель
Китай
Набор сверл по бетону Matrix Golden Line 70825 предназначен для получения отверстий диаметром 5, 6, 8, 10 мм в твердых материалах: бетоне, кирпиче, камне, железобетоне. Благодаря агрессивной форме заточки их можно использовать в режиме ударного сверления.
Преимущества
- Прочность и долговечность — сверла выполнены из стали 40X.
- Высокий ресурс — режущие пластины из твердого сплава ВК8 долго сохраняют рабочие свойства.
- Эффективная работа — канавки с оксидным покрытием устойчивы к нагреву и трению, эффективно отводят шлам, что повышает производительность сверл.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор сверл по бетону Matrix 70825, Golden Line 5 - 6 - 8 - 10мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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