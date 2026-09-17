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Бур по бетону GROSS 70781, QUADRO, 14 х 260 мм, SDS PLUS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бур по бетону GROSS 70781, QUADRO, 14 х 260 мм, SDS PLUS

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Бур по бетону GROSS 70781, QUADRO, 14 х 260 мм, SDS PLUS - фото 1
Бур по бетону GROSS 70781, QUADRO, 14 х 260 мм, SDS PLUS - фото 2
Бур по бетону GROSS 70781, QUADRO, 14 х 260 мм, SDS PLUS - фото 3
Бур по бетону GROSS 70781, QUADRO, 14 х 260 мм, SDS PLUS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
14
Длина, мм
260
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
  • Бур по бетону GROSS 70781, QUADRO, 14 х 260 мм, SDS PLUS - фото 1
  • Бур по бетону GROSS 70781, QUADRO, 14 х 260 мм, SDS PLUS - фото 2
  • Бур по бетону GROSS 70781, QUADRO, 14 х 260 мм, SDS PLUS - фото 3
  • Бур по бетону GROSS 70781, QUADRO, 14 х 260 мм, SDS PLUS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745686
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бур по бетону GROSS 70781, QUADRO, 14 х 260 мм, SDS PLUS
750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная инструментальная сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
14
Длина, мм
260
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
33х4х1
Вес, г.
170

Описание товара Бур по бетону GROSS 70781, QUADRO, 14 х 260 мм, SDS PLUS

Бур по бетону Gross QUADRO 70781 размером 14 х 260 мм устанавливается в перфораторы с патроном SDS PLUS. Он рассчитан на профессиональное применение, выдерживает высокие нагрузки и справляется с бурением кирпича, камня, армированного бетона. Применяется при проведении ремонтных, строительных, монтажных/демонтажных работ.

Преимущества

  • Максимальный ресурс — крестовая режущая пластина не ломается при работе с высокотвердыми материалами и при попадании в арматуру.
  • Эффективная работа — режущая пластина изготовлена из высококачественной стали ВК8 твердостью 80-90 HRC, поэтому успешно справляется даже с бурением камня.
  • Прочность и долговечность — рабочая часть бура из легированной инструментальной стали 40Х с добавлением хрома выдерживает высокие температуры и динамические нагрузки.
  • Высокая производительность — рабочая часть с дополнительной спиралью имеет специальную форму канавки, что обеспечивает эффективный отвод шлама и защиту бура от перегрева.
  • Надежность — бур изготовлен в Германии на высокотехнологичном производстве.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Бур по бетону GROSS 70781, QUADRO, 14 х 260 мм, SDS PLUS




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Характеристики
Бренд
GROSS
Назначение
для перфораторов
Материал
легированная инструментальная сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Железобетон
Диаметр, мм
14
Длина, мм
260
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Бур sds plus - 1 шт
Страна производитель
Германия
Описание

Бур по бетону Gross QUADRO 70781 размером 14 х 260 мм устанавливается в перфораторы с патроном SDS PLUS. Он рассчитан на профессиональное применение, выдерживает высокие нагрузки и справляется с бурением кирпича, камня, армированного бетона. Применяется при проведении ремонтных, строительных, монтажных/демонтажных работ.

Преимущества

  • Максимальный ресурс — крестовая режущая пластина не ломается при работе с высокотвердыми материалами и при попадании в арматуру.
  • Эффективная работа — режущая пластина изготовлена из высококачественной стали ВК8 твердостью 80-90 HRC, поэтому успешно справляется даже с бурением камня.
  • Прочность и долговечность — рабочая часть бура из легированной инструментальной стали 40Х с добавлением хрома выдерживает высокие температуры и динамические нагрузки.
  • Высокая производительность — рабочая часть с дополнительной спиралью имеет специальную форму канавки, что обеспечивает эффективный отвод шлама и защиту бура от перегрева.
  • Надежность — бур изготовлен в Германии на высокотехнологичном производстве.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бур по бетону GROSS 70781, QUADRO, 14 х 260 мм, SDS PLUS - по цене 750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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