Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
бетон, металл
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
10
Комплектация
Сверло универсальное (4, 5, 6, 8, 10 мм) - 5 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб.
В наличии
Код товара: 745662
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
510 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
бетон, металл
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло универсальное (4, 5, 6, 8, 10 мм) - 5 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х1
Вес, г.
110
Описание товара Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт
Набор Matrix 706015 состоит из 5 универсальных сверл длиной от 75 до 120 мм, позволяющих получать отверстия диаметром 4-10 мм в древесине, керамической плитке, а также в стали и бетоне с помощью дрели или шуруповерта. Твердосплавные режущие пластины обеспечивают эффективную работу с любыми материалами. Набор пригодится в мастерской, гараже, а также дома и на даче.
Преимущества
- Прочность и долговечность — сверла изготовлены из стали 45, покрыты эмалью и маслом для защиты от коррозии.
- Эффективность — пластины из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA характеризуются высокой режущей способностью.
- Высокая производительность — рабочие части с одиночными спиралями, прошедшие пескоструйную обработку, обеспечивают своевременный отвод шлама.
- Универсальность — цилиндрические хвостовики совместимы с патронами любых типов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал
сталь 45
Материал назначения
бетон, металл
Минимальный диаметр, мм
4
Максимальный диаметр, мм
10
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Сверло универсальное (4, 5, 6, 8, 10 мм) - 5 шт
Страна производитель
Китай
Набор Matrix 706015 состоит из 5 универсальных сверл длиной от 75 до 120 мм, позволяющих получать отверстия диаметром 4-10 мм в древесине, керамической плитке, а также в стали и бетоне с помощью дрели или шуруповерта. Твердосплавные режущие пластины обеспечивают эффективную работу с любыми материалами. Набор пригодится в мастерской, гараже, а также дома и на даче.
Преимущества
- Прочность и долговечность — сверла изготовлены из стали 45, покрыты эмалью и маслом для защиты от коррозии.
- Эффективность — пластины из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA характеризуются высокой режущей способностью.
- Высокая производительность — рабочие части с одиночными спиралями, прошедшие пескоструйную обработку, обеспечивают своевременный отвод шлама.
- Универсальность — цилиндрические хвостовики совместимы с патронами любых типов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор сверл универсальных Matrix 706015, 4-10мм, 5 шт - стоимость товара 510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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