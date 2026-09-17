Сверло универсальное GROSS 706013, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 8мм
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сверло универсальное GROSS 706013, Multipurpose PRO, 6-гр. хвостовик, 8мм
Универсальное сверло Gross Multipurpose PRO 706013 позволяет получать отверстия диаметром 8 мм в бетоне, камне и кирпиче. Подходит также для сверления древесины, металла и керамической плитки, что позволяет быстро переключаться между задачами без замены оснастки. Сверло пригодится при проведении строительных и ремонтных работ.
Преимущества
- Прочность — сверло выполнено из высоколегированной стали и прошло индукционную закалку, поэтому выдерживает динамические нагрузки.
- Высокий ресурс — режущая твердосплавная пластина прошла алмазную заточку и долго сохраняет рабочие свойства.
- Устойчивость к ударным нагрузкам — твердосплавная пластина надежно закреплена высококачественным припоем.
- Эффективность — продуманная форма спирали способствует быстрому удалению продуктов сверления, что повышает производительность сверла и увеличивает срок его службы.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Универсальное сверло Gross Multipurpose PRO 706013 позволяет получать отверстия диаметром 8 мм в бетоне, камне и кирпиче. Подходит также для сверления древесины, металла и керамической плитки, что позволяет быстро переключаться между задачами без замены оснастки. Сверло пригодится при проведении строительных и ремонтных работ.
Преимущества
- Прочность — сверло выполнено из высоколегированной стали и прошло индукционную закалку, поэтому выдерживает динамические нагрузки.
- Высокий ресурс — режущая твердосплавная пластина прошла алмазную заточку и долго сохраняет рабочие свойства.
- Устойчивость к ударным нагрузкам — твердосплавная пластина надежно закреплена высококачественным припоем.
- Эффективность — продуманная форма спирали способствует быстрому удалению продуктов сверления, что повышает производительность сверла и увеличивает срок его службы.
- Надежная фиксация — шестигранный хвостовик не проворачивается в патроне дрели.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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